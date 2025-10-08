El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza continúan con su programación. Tras unos primeros días llenos de actos, conciertos y actividades culturales, donde el tiempo ha acompañado a zaragozanos y visitantes, las fiestas continúan con un sinfín de actividades hasta el próximo 13 de octubre. Uno de los actos más célebres de estas fiestas es la feria de toros. El cartel de este año cuenta con el aliciente de la vuelta a Zaragoza de Morante de la Puebla.

Además de la vuelta del torero sevillano, la feria está marcada por una alta presencia de toreros aragoneses. El mundo taurino en Aragón está viviendo un momento dorado gracias a la consolidación de algunos toreros y la presencia de ganaderías como Los Maños que, poco a poco, se está haciendo un hueco entre las más destacadas del panorama nacional.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha compartido en su perfil de X, antes Twitter, una serie de fotografías donde se le ve presumiendo del momento taurino que vive Aragón. El presidente del territorio ha podido conversar con tres toreros aragoneses que se quieren asentar en la élite y representantes de la ganadería 'Los Maños'. Además de disfrutar de una agradable comida en uno de los restaurantes más conocidos de la capital aragonesa.

El Mene que abrió la feria el pasado 4 de octubre; Aarón Palacio que torea mañana mano a mano junto a Sebastián Castella y Cristiano Torres que toma la alternativa el día 10 de octubre junto a Morante de la Puebla acompañaron al presidente en una comida que tuvo lugar en el Mesón Martín.

Mesón Martín, un restaurante de los de siempre

Las famosas "Cocletas Victoria", el tradicional pincho Martín (un solomillo ibérico con beicon y pan tostado" o el "bacalao rebozao" son algunas de las especialidades que elaboran a diario en este restaurante de Zaragoza. Estas tres tapas son las más conocidas del Mesón Martín, pero la carta está compuesta de numerosos platos que destacan por su calidad y cocinado.

Los huevos rotos acompañados de jamón o el rabo de toro al vino tinto son otras de las especialidades de la casa. También lo son las carnes a la brasa (especial las costillicas de ternasco con sus patatas) y, sobre todo, el pescado. En su carta destacan el atún rojo del Cantábrico, las gambas rojas de playa, el bacalao marinado y sus conocidas anchoas escabechadas al estilo Orio. También hay que guardar un hueco para el postre. Su especialidad es el Skándalo, una mezcla de chocolate caliente y helado.

Por el Mesón Martín han pasado numerosos rostros conocidos en España que se han decantado por disfrutar de sus raciones, tapas y carnes. Este restaurante es uno de los lugares fetiche de Jorge Azcón. El presidente del Gobierno acudió a principios de año junto a Alfonso Rueda, presidente del Gobierno de Galicia.