Ya hay sustituto para Manzanares en la Feria taurina del Pilar

El matador de toros David de Miranda sustituirá a José María Manzanares el próximo viernes día 10 en la corrida de toros en la que el novillero local Cristiano Torres se convertirá en matador de toros de la mano de Morante la Puebla. Manzanares, que ya no compareció en la alternativa de otro aragonés, Aarón Palacio, parece que ha puesto fin a la temporada definitivamente. Las reses a lidiar pertenecerán al hierro de Núñez del Cuvillo.

El parte médico de Manzanares por el que causa baja. / EL PERIÓDICO

"Debido a la cogida sufrida el 15 de septiembre en la plaza de toros de Murica, José María Manzanares presenta fractura en la octava costilla izquierda, causará baja en sus próximos compromisos hasta su recuperación. Gracias a todos". Ese es el parte que acaba de anunciar oficialmente el equipo de Manzanares.