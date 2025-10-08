Ya hay sustituto para Manzanares en la Feria taurina del Pilar
El diestro parece que ha puesto punto y final a su temporada
El matador de toros David de Miranda sustituirá a José María Manzanares el próximo viernes día 10 en la corrida de toros en la que el novillero local Cristiano Torres se convertirá en matador de toros de la mano de Morante la Puebla. Manzanares, que ya no compareció en la alternativa de otro aragonés, Aarón Palacio, parece que ha puesto fin a la temporada definitivamente. Las reses a lidiar pertenecerán al hierro de Núñez del Cuvillo.
"Debido a la cogida sufrida el 15 de septiembre en la plaza de toros de Murica, José María Manzanares presenta fractura en la octava costilla izquierda, causará baja en sus próximos compromisos hasta su recuperación. Gracias a todos". Ese es el parte que acaba de anunciar oficialmente el equipo de Manzanares.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- ¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?
- La ‘fuga de empresas’ en Aragón: Ayuso aprieta y el ‘efecto procés’ se detiene