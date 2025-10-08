Zaragoza abraza la 'argentinidad' con Duki como sol

Pidieron a "Duko" a las 21.24, conscientes de que aún quedaban seis minutos para que el cantante argentino saliera al escenario. A las 21.30, los primeros silbidos han sonado porque la puntualidad de Duki no ha sido la deseada por los miles de jóvenes que este miércoles han convertido el Espacio Zity en un rincón de Argentina. A las 21.42, nuevas loas a "Duko" ya con las luces apagadas. A las 21.50, bienvenidos a Almagro, Buenos Aires.

Más de 15.000 zaragozanos han llegado hasta el gran recinto musical de las fiestas del Pilar para escuchar al trapero argentino. Los más rezagados han salvado el inicio de su fiesta gracias al retraso del argentino para salir a escena. Referente en el género urbano, Duki ha cambiado la vestimenta de los aragoneses por una noche. A un lado, las sudaderas oscuras de cada noche para resguardarse del frío. Sobre el pecho, ellos y ellas lucían el 10 de Argentina que han llevado Maradona y Messi y tantas noches de gloria dio al país del Río de la Plata.

Sin necesidad de nada

La misma gloria que han disfrutado este miércoles los zaragozanos. Ha necesitado poco -o nada- Duki para meterse en el bolsillo a un la muchedumbre dispuesta a saltar a su abrazo. "¿Cómo está mi gente bonita de Zaragoza?”. Respuesta obvia: "Vamos a reventar la noche, gracias por hacernos sentir como en casa". Y una 'storie' para inmortalizar el momento.

Zaragoza abraza la argentinidad de Duki en el Espacio Zity / Josema Molina

Una de esas miles de aficionadas, con camiseta albiceleste, se ha llevado una gorra de Duki tras subir al escenario. Tambien un autógrafo. También una fotografía para compartir en redes sociales.

Muchas más han publicado los adolescentes presentes en la enorme discoteca organizada para la ocasión. Un Duki omnipresente, siempre en las pantallas en solitario y enorme en el trabajado gráfico central, ha quedado atrapado para la eternidad en los teléfonos móviles de sus aficionados. Mucho fuego en cada golpe, menos baile había en las primeras filas, con el público más preocupado por seguir la letra poco vocalizada del rapero argentino.

No hace falta mucho más para contentar a los que ya están entregados a la causa. Han hecho mucho los músicos (batería, percusión, guitarra, bajo y coros) que elevaron el 'show' de Duki. Hasta el final, cuando el sol argentino se ha ido. Almagro, Buenos Aires, ha cambiado de código postal y ha vuelto a ser Zaragoza en plenas Fiestas del Pilar.