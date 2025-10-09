Califato 3/4 revoluciona el Jardín de Invierno con críticas a Natalia Chueca: "Por las aceras, por las enfermeras, por las casas de juventud..."
La banda andaluza clama contra las últimas medidas del ayuntamiento en su concierto del miércoles
La banda andaluza Califato 3/4 tiene entre sus señas de identidad la reivindicación. Desde la Andalucía "más rebelde" como se consideran ellos, llegaron el miércoles al Jardín de Invierno para ofrecer un concierto dentro de la programación del Ayuntamiento de Zaragoza en las Fiestas del Pilar.
Y allí desplegaron toda su rebeldía y reivindicación ya desde el principio de su conciertos: "Por las aceras, por las enfermeras, por las casas de juventud...", clamó su vocalista al inicio de su actuación en una clara referencia al pregón que provocó el enfado de Natalia Chueca con Paula Ortiz. Pero aún fueron más allá ya que en el transcurso del concierto invitaron al escenario a una representante del colectivo contra el cierre de las casas de juventud y los PIEES, que lanzó un contundente discurso: "Lo que hacen significa dejar a la juventud de los barrios sin espacios y sin lugares seguros; y significa también precarizar nuestras condiciones de vida y poner todavía más difícil tejer redes y hacer comunidades", clamó entre las ovaciones del público.
"Nos quieren aparte"
"Mientras se cierran espacios -prosiguió- donde la juventud crece y se cuida, se gasta el dinero en macroeventos como el cura dj abortista. Mientras se cierran espacios como los nuestros que previenen de la soledad, exclusión y violencia, se abren más comisarías, se eliminan los puntos violetas y se pone la alfombra roja a la especulación inmobiliaria", aseguró subiendo el tono de su discurso: "Nos quieren aparte, por eso recortan en lo que educa y cuida para invertir en lo que adoctrina y adormece; y para eso estamos aquí con la cabeza alta y el puño cerrado para decir, 'ni cierres en las casas ni recortes en los PIEES, que viva la lucha de la clase obrera'".
Tras el discurso, Califato 3/4 aplaudió su contenido y el público arrancó a corear "¡Que viva la lucha de la clase obrera!".
