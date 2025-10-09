Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar

El establecimiento llevaba más de 40 años cerrado

Imagen de archivo de una hamburguesa en un restaurante

Imagen de archivo de una hamburguesa en un restaurante / PIXABAY

Luis Alloza

La gastronomía es una parte esencial de estas Fiestas del Pilar de Zaragoza. La capital aragonesa tiene la suerte de poder contar con un sinfín de propuestas culinarias que se añaden a las ya disponibles a lo largo del año. Las 'food trucks' del parque San Pablo, los bares del Tubo o las inmediaciones de la plaza San Francisco presentan estos días una imagen envidiable con los establecimientos llenos de gente dispuestos a llenar el estómago y darle un capricho al paladar.

Una de las comidas más demandadas durante estos días son las hamburguesas. Existen negocios enfocados a las grandes hamburguesas clásicas, otros a las simples 'smash burger' y también los hay que solamente puedes probar este manjar si lo pides para llevar a casa a través de las diferentes plataformas digitales.

Zaragozanos y visitantes no podrán disfrutar estos días de una de las hamburgueserías más conocidas de la ciudad. Burger Paco, el mítico local de hamburguesas situado en el número 2 de la calle Espoz y Mina, ha cerrado de forma temporal, tal y como aparece en su ficha de Google Business. El establecimiento levantó la persiana por primera vez en 1982, a pocos pasos de la plaza del Pilar.

Esta cervecería ha hecho las delicias de muchos zaragozanos con sus hamburguesas, bocadillos y raciones en un pequeño local. Burger Paco abría todos los días de la semana y contaba con un menú donde destaca la hamburguesa gigante por poco más de cuatro eros a la doble por algo más de 6.20. La oferta de carnes se completa con platos combinados que reunían carnes a la plancha, ensaladas y guarniciones tradicionales.

Aparte de por la calidad de la comida, este establecimiento se caracterizaba por sus precios económicos en una época donde el coste de la cesta no para de subir. "Cerca de la plaza del pilar y muy barato y bastante decente. Ya no se ven estos precios hoy día. Calidad precio top", comenta uno de sus clientes en las reseñas de Google.

"En pleno centro, al lado de la Pilarica. Es uno de esos locales donde puedes notar que nada ha cambiado desde que abrió, seguramente en los 80. Sin pretensiones, con una carta muy clara, unas raciones generosas y un precio de los que ya no quedan, cenar bien por menos de 10€. Los camareros un 10!", destacaba otro cliente.

