Crónica de la Estación del Norte: Sesión de nostalgia desbloqueada con OBK
Jordi Sánchez triunfa con las canciones que han marcado historia en la música en España
Tarde noche de nostalgia y recuerdos para toda una generación en la Estación del Norte. Ese podría ser el resumen de una jornada en la que OBK ha hecho desbloquear de la memoria de muchos de los asistentes esos temas que tanto cantaron en los años 80 y que ya perviven para siempre como recuerdo de una etapa vivida.
Y es que a lo largo de la actuación de este jueves, el dúo (que ya no es dúo ya que solo continúa Jordi Sánchez con el proyecto) ha hecho resonar con fuerza temas clásicos como 'El cielo no entiende', 'Historias de amor', 'Falsa moral' y 'La princesa de mis sueños', entre otras. Un buen compendio que el público ha agradecido para comenzar el fin de semana último de las fiestas por todo lo alto.
La velada la ha abierto otro dúo (este sí de dos), en esta caso aragonés, Starkytch, que ha vuelto a demostrar sus mejores cualidades para la animación desde un escenario.
