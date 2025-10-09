Dani Martínez hace un ‘Remember’ en la sala Mozart: “La de Zaragoza es gente con muchas ganas de pasarlo bien y se entrega siempre”

Viajar desde 2050 es posible de la mano de Dani Martínez, quien el sábado 11 de octubre actuará en la sala Mozart. El cómico llega a Zaragoza con ‘Remember’, un espectáculo todoterreno donde se canta, se baila, se improvisa, se participa, se usa tecnología, se verbenea y se pasa un rato entretenido vayas solo, con amigos o en familia. Habrá dos sesiones, a las 18.00 horas y a las 21.00 horas, para ambas las entradas están ya casi agotadas.

“Yo estoy viviendo en 2050 y un agente especial, que se verá al inicio de la trama quién es, me encomienda la misión de viajar al pasado donde hay un teatro lleno de gente a la que hay que recordarle cosas que en 2050 han desaparecido”, explica el propio Dani Martínez sobre esta especie de regreso al futuro. Según el cómico: “Es la excusa perfecta para rememorar series, canciones, chucherías y demás. Es un viaje en el que se mezcla actualidad y nostalgia”. Y, por supuesto, a esta fiesta está invitado su idolatrado Julio Iglesias: “La canción con la que entro en escena es de él”.

Durante hora y media, aproximadamente, se realiza un juego de interacción constante con el público que se mantiene activo y presente en todo momento. “Lo más sorprendente es que la mitad de las cosas en las que participan surgieron de una manera natural, porque salió del mismo público”, reconoce Martínez que apunta también que “la gente disfruta como si fuera una verbena”.

Dani Martínez aterriza así en una Zaragoza en fiestas de la que ya ha participado en más ocasiones, será el tercer espectáculo con el que se presenta en la ciudad del Ebro. “Me gusta venir en esta fecha por el ambiente que se vive en la ciudad”, asegura Martínez. Además, esta vez lo hace en víspera del día grande de las fiestas, aunque el leonés cree que “el público de Zaragoza es bueno en febrero, verano o en octubre”. Respecto a lo que se respirará en la sala Mozart este sábado, no duda que será un ambiente positivo ya que: “La de Zaragoza es gente con muchas ganas de pasarlo bien y que se entrega siempre a lo que van a ver, lo que hace que cada ‘show’ sea una fiesta”, remarca Martínez.

Con esta obra, ‘Remember’, el cómico y presentador va a recorrer las principales ciudades de España entre 2025 y 2026. “Tenemos la suerte de ser un país muy abierto a la comedia y al cachondeo, por eso creo que todas son muy agradecidas y siempre van a tope cuando vienen al espectáculo”, asegura Martínez respecto a si hay plazas más complicadas que otras en el territorio nacional para la comedia.

En su larga trayectoria desde que empezó en los medios de comunicación a principios de los 2000, ha realizado todo tipo de trabajos relacionados con la interpretación y el humor: programas de radio, presentador de televisión y galas, actor de doblaje, monologuista, teatro o jurado de ‘talent show’. Sin embargo, de entre todas ellas se queda con el teatro: “Tiene dos cosas para mí claves; la primera, que soy yo quien escribe el ‘show’, lo dirijo y hasta edito los vídeos, lo que hace que sea como mi hijo; y la segunda, que tienes al público delante, no a través de una pantalla, lo que hace que la comunión sea mucho más especial”.

A buen seguro que esa sinergia entre personas asistentes y protagonista en escena se repetirá la tarde-noche del sábado 11, en el Auditorio de Zaragoza.

Las entradas, las escasas que todavía están disponibles, tienen un precio entre 22 y 28 euros. Están a la venta en la red de Ibercaja, la web oficial de Dani Martínez y a través del portal del Auditorio de Zaragoza.