Así debes usar la indumentaria aragonesa para la ofrenda de flores según un experto

La indumentaria aragonesa no es solo prendas, es identidad, arte y el espíritu de un pueblo. Estas vestimentas llevan entre los aragoneses muchas generaciones reflejando nuestras costumbres, nuestro carácter y sobre todo: nuestra historia. Por ello, desde este medio hemos ido a hablar con Fernando Maneros, experto en indumentaria aragonesa, para saber como vestir correctamente el traje regional aragones y que fallos cometen las personas a la hora de ponerselo.

El origen de la indumentaria típica de Aragón proviene del día a día de la gente. Son prendas cómodas que usaban los que se dedicaban en la agricultura. Los trajes que usamos en las diferentes ofrendas en época de Pilares (ofrenda de flores, de frutos y rosario de cristal), se acercan más a la época del siglo XIX que del XVII. En este caso sería el popular traje de faena que tiene siete prendas básicas y las alpargatas. Por otro lado también podemos encontrar los trajes de fiesta o de muda, que aunque sean parecidos, no son iguales y hay prendas que sí se utilizan en un tipo de vestimenta pero no en la otra.

El verdadero paso a paso y los fallos al vestirnos

Comenzamos con una camisa blanca y una enagua, que por aquel entonces sería la ropa interior de los aragoneses. Encima de esto tendría que ir el refajo, y, aunque mucha gente comete el error de no ponerselo, para Fernando es una prenda muy importante, ya que se usa para dar volumen. Luego se pone el justillo, que se suele atar con una liga por dentro de los corchetes. Llegados a este momento las aletas del justillo no se deben dejar por fuera de la falda que irá posteriormente, ya que, no se usan como algo "decorativo" del traje, sino como algo adaptado a la cintura y las caderas de la mujer.

Hay un dicho, recogido por Fernado en las tres provincias de Aragón que dice "la mujer que lleva por fuera las aletas del jubón, no es que no sea decente, pero las trazas no son".

Una vez con la ropa interior, el refajo y el justillo, ponemos la saya, que es la falda que se coloca en último lugar. Solian ser de algodón y otros textiles útiles y cómodos para el campo. Una vez tenemos la base de la vestimenta pasamos al mantón que no tiene que llevar flecos, puesto que las campesinas no usaban nada que les molestase en su labor. El mantón que debes llevar es uno liso, según para que ocasión díaria se usara era más colorido o menos, y tiene que llegar un poco más abajo de la cintura. Una vez tenemos esto pasamos a poner el delantal que también solia ser de algodón.

Un dato interesante es que, en las mujeres, todas las prendas que usen se tienen que poner por arriba, es decir: por la cabeza. Sin embargo, los hombres se visten desde abajo. Además las mujeres de la época nunca iban con el pelo suelto, siempre bien recogido con un moño.

Otra de las cosas más importante y que distingue la vestimenta tradicional aragonesa es que tiene mucho volumen, por ello, es importante marcar bien las capas de debajo de la saya, la figura no puede quedar recta.

El traje de gala o de fiesta, curiosidades

Con la misma base del traje que ya tenemos podemos vestirnos de fiestas, solo hace falta cambiar dos cosas muy importantes. Lo primero el mantón, que puede ser un mantón de seda con flecos y quitaremos el delantal, ya que no vamos de faena. Y pondremos, en vez de alpargatas, unos zapatos de vestir.

Los famosos mantones de manila estaban reservados a las mujeres más adineradas, ya que eran muy caros en la época.

En el caso del rosario de cristal, el evento más estricto con la vestimenta, en el templo (la Basílica dle Pilar), las mujeres tenian que entrar con la cabeza tapada, sino con una mantilla, se levantaban las faldas por dentras hacia la cabeza. Y los hombres siempre debían entrar con la cabeza destapada, por ello se quitaban el cachirulo.