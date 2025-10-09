Las Fiestas del Pilar no se libran de la huelga: los conductores del tranvía confirman los paros a partir de la madrugada del sábado
Desde el ayuntamiento trasladan su "sorpresa y malestar" ya que el acuerdo ha estado muy cerca, aunque finalmente se ha caído por diferencias entre empresa y sindicatos sobre cuándo aplicar la nueva jornada
Zaragoza no vivirá unas Fiestas del Pilar sin huelga en su transporte público. Los trabajadores del tranvía mantienen los paros que empezarán el próximo domingo, día del Pilar, y que durarán las 24 horas, por lo que afectarán especialmente a la madrugada del sábado, cuando miles de jóvenes se desplazan al Espacio Zity de Valdespartera. La decisión se ha tomado tras varias horas de reunión en el Servicio de Mediación (SAMA) entre los sindicatos y la empresa gestora.
Los trabajadores tenían tres demandas principales: estabilizar la jornada entre las siete horas y media y las ocho horas, 20 minutos de descanso "reales" (alegan que tienen un recorrido hasta la sala de descanso que les quitaba casi todo el tiempo) y un plus para los trabajadores de Atención al Cliente. Al parecer, la empresa habría cedido en los tres puntos, pero los sindicatos han decidido seguir adelante con la huelga.
Desde el ayuntamiento no esconden su "sorpresa" ni tampoco su "malestar" con la situación. Fuentes municipales afirman que en la reunión mantenida con el Sindicato Ferroviario y CCOO este pasado miércoles, estos le trasladaron que esas tres demandas servirían para cancelar la huelga, por lo que "no entienden" que los sindicatos no hayan aceptado la oferta.
Desde la parte de los trabajadores, eso sí, matizan algunas cuestiones. Pese a que reconocen haber estado "muy cerca" del acuerdo, que hubiese supuesto desconvocar la huelga, ha habido una condición que para ellos era clave y a la que la empresa no ha accedido, relacionada con la estabilización de jornada. Los conductores estaban dispuestos a llegar a ocho horas y cuarto (a partir de ese momento, cobrarían un extra), a cambio de limitar los días máximos de trabajo.
Pero no ha estado aquí el punto de la discordia. La clave radica en que los sindicatos exigían que esa nueva jornada se implementase a partir del 1 de enero de 2026, mientras que la empresa solo accedía a permitirla cuando se firme el convenio que ahora se está negociando y que lleva caducado desde 2024. Los trabajadores, eso sí, dejan la puerta abierta a seguir con las conversaciones, aunque salvo giro imprevisto en las próximas horas la huelga del tranvía seguirá en pie y se prolongará hasta el 19 de octubre, con paros parciales a lo largo de toda la próxima semana.
