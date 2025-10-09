Las 'food trucks' con más fila en estas Fiestas del Pilar: "Merece la pena esperar hora y media"

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza no serían lo mismo sin la presencia de las 'food trucks' ubicadas en el Parque San Pablo. Este espacio congrega 22 establecimientos culinarios donde poder darnos un capricho al paladar y disfrutar de una experiencia gastronómica diferente a lo que nos puede ofrecer la capital aragonesa durante el resto del años. Cada día pasan por aquí un sinfín de visitantes que se quieren disfrutar de un día distinto y con buen ambiente gracias también a las actuaciones musicales que hay programadas.

El festival cuenta este año con más de veinte ofertas gastronómicas distintas. Aunque las hamburguesas siguen siendo el producto más demandado, este año se han incorporado nuevas propuestas como perritos calientes cargados de muchos ingredientes o tartas de queso de distintos sabores.

Miles de zaragozanos se agolpan cada día en los diferentes puesto de comida para echar algo al estómago y poder disfrutar de un ambiente inigualable a orillas del Ebro. Estas gastronetas permanecerán abiertas hasta el lunes 13 de octubre. Su horario de apertura los viernes, sábados y domingos será de 12.00 a 2.30 horas, y entre semana de 12.00 a 00.00 horas.

Los dos puestos más demandados

El Parque San Pablo es el epicentro de la gastronomía callejera de la ciudad. Si bien la oferta es de calidad, hay dos nombres que destacan por encima del resto, provocando largas y pacientes filas que ya son parte del ecosistema festivo de este enclave a orillas del Ebro.

The OX Cenando con Pablo y Nola Smoke, especializados en hamburguesas, han consolidado su popularidad gracias a la combinación mediática, innovación culinaria y una materia prima de altísima calidad que se nota en cada bocado. La furgoneta del popular creado de contenido gastronómico Pablo Cabezali, conocido por su canal 'Cenando con Pablo', es un imán para los amantes de las hamburguesas más virales y contundentes.

La propuesta para esta edición es única y exclusiva: "La Elegida". Esta creación se ha convertido en un fenómeno de masas que hacen filas de más de dos horas al lado del puesto para degustar su última aportación a este mundo de las hamburguesas. La combinación de ingredientes es la siguiente: carne de vaca y buey de 100 días de maduración, con su salsa secreta, mayonesa de tuétano, bacon glaseado, salsa "Gochu-Emmy" y una pincelada de caramelo de buey con pistachos y kikos para volver cada bocado más crujiente.

Frente a la propuesta del mediático creador de contenido Cenando con Pablo, la gastroneta de Nola Smoke es otro de los puntos calientes del Parque San Pablo que congrega a un público numeroso. El establecimiento zaragozano se ha decantado por una receta que rinde homenaje a la cocina del sur de Estados Unidos, en particular a Nueva Orleans. Su propuesta estrella, "la Vaquilla", está pensada para los paladares que amantes de los matices ahumados.

La hamburguesa está hecha con los siguientes alimentos: pan brioche, carne de chuletón madurada, rico pulled beef guisado a baja temperatura durante 24 horas para intesificar el sabor, queso ahumado, salsa emmy, salsa mayo sabor smoke, bacon chips y una exclusiva salsa tennessee. Las largas filas en la furgoneta de Nola Smoke no solo se deben a la calidad de su hamburguesa, sino también a su éxito consolidado en diferentes concursos de hamburguesas, algo que le otorga un alto prestigio dentro de este mundillo.