Como hacerte el moño de baturra para la Ofrenda de Flores paso a paso

Las mujeres aragonesas nunca se mostraban en público con el pelo suelto, por ello, es importante saber que para la Ofrenda de flores, este 12 de octubre, hay que hacerse un buen moño, aunque hay diferentes maneras de realizarlo. Lo más importante es que sea bien tirante, antiguamente siempre lo llevaban bien recogido y si era necesario aceitado, para que no se les moviera ni un pelo. Hoy en día esto lo podemos conseguir gracias a la gomina y a las lacas.

Hace años mujer aragonesa podía llevar este tipo de recogidos durante semanas, puesto que la costumbre de lavarse el pelo a diario es más moderna. Aunque esto no quiere decir que no cambiaran el peinado, se lo "embellecían", ya que en la tradición aragonesa existen muchos tipos de moños, desde los más simples, hasta los más complejos con postizos.

Moño sencillo de castañeta

Es un moño que se usaba de diario, aunque su uso en situaciones del día a día puede variar según la peineta que utilices.

El paso a paso de este moño es sencillo y para todos los públicos, lo primero que debes hacer es hacerte la raya del pelo en medio, posteriormente si tienes largo el pelo lo mejor (y más cómodo) será retirarlo en una coleta a media altura. En caso de que el pelo se encuentre seco, humedécelo antes de empezar el proceso de peinado.

Una cosa importante es que, si queremos ser fieles a la tradición, tenemos que quitarnos el flequillo. Así que las mujeres que lleven flequillo tendrán que retirárselo con laca hasta que quede tirante. Si aún quieres ser más riguroso con el peinado, en vez de usar gomas (las cuales en la época no existían), puedes usar un sencillo cordel.

Una vez con el flequillo retirado y la coleta hecha toca poner un postizo, el cual puedes conseguir fácilmente en peluquerías (aunque un truco para hacerlo de forma casera es cortar la punta de un calcetín y enrolarlo sobre sí mismo). Cuando tenemos el postizo puesto en la zona de la goma, se parte la coleta por el centro y se va poniendo el pelo envolviendo el donut, y luego se fija con horquillas. Si sobra pelo, se envuelve al rededor del moño. Por último, se pone una redecilla y se apoya con una horquilla.

Moño de rosca

Con la raya hecha en medio se parte el pelo en tres partes. La parte de atrás se recoge en una coleta, en la que haremos dos trenzas iguales. Para que el pelo sea más manejable, lo humedeceremos un poco con agua o le damos espuma.

Enrollamos las dos trenzas una en dirección contraria a la otra mientras hacemos un moño. La aseguramos con horquillas.

Con las dos partes de delante que hemos dejado sueltas hacemos unos churros, que consiste en enredar el pelo con un dedo sobre sí mismo, y las pasamos por encima del moño que hemos hecho anteriormente. Por último pondríamos la peineta.

Los adornos para la cabeza

Un moño, sin ningún tipo de adorno solo se entendía para diario, para realizar faenas del día a día. Incluso entonces, se utilizaban peinetas para sujetas mejor el pelo. Lo único, hay que cuidar con la peineta que se utilizaba, ya que no se podía exagerar. Hay diferentes tipos, desde peinetas grandes que se ponen en la parte alta del moño, como peinetas gemelas que se ponen a ambos lados. Aunque también hay horquillas con forma de flores que sirven de adorno.