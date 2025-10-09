Indignación por la más que probable baja de Morante en Zaragoza: "Soy muy 'morantista' pero no tonto ni palmero"

La más que probable baja de Morante de la Puebla en la corrida de este viernes 10 de octubre en la plaza de La Misericordia de Zaragoza donde estaba anunciado en un principio con José María Manzanares (que fue el primero que se dio de baja de la cita) y el aragonés Cristian Torres, que tomaría la alternativa, ha levantado polémica en las redes sociales.

"Soy muy 'morantista pero no tonto ni palmero", asegura en X el usuario @jon90537481 en uno de los mensajes que se puede leer en la red social. "Quien no respeta al aficionado, pierde todo mi respeto. Se llame Morante o Manolete. Fúmate otro purito, maestro", le apela directamente @federicoav, mientras que otros van directamente a lo que creen que es la causa de su baja: "No tiene justificación, para que se acartela si sabe que tiene a los dos días una corrida. Darse de baja para reservarse para Madrid es de ser un sinvergüenza y no tener respeto al aficionado. El empresario tiene culpa pero Morante es el principal culpable. Y lo suelo defender", denuncia @Ignaciarias.

Y es que lo que los aficionados creen que subyace en esta baja que parece cantada es que tienen un doble compromiso en Madrid este domingo así como el sábado ha convocado para inaugurar la estatua homenaje a Antoñete (que ha promovido el diestro) a las 13.00 horas enfrentre de Las Ventas de Madrid.

Según ha adelantado 'Mundotoro', Morante de la Puebla ha alegado que "sufre molestias y fuertes dolores en la cadera y en su rodilla derecha", consecuencia de los últimso percances que ha sufrido, el último en Úbeda el sábado pasado.

Está por ver la confirmación oficial de la baja y cómo quedará configurado el cartel para la corrida de este viernes en La Misericordia.