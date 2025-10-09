Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JC Reyes, la nueva estrella del género urbano, llega a Zaragoza

El artista sevillano actuará en Espacio Zity este viernes 10 de octubre a partir de las 22.00 horas

JC Reyes actúa este 10 de octubre en Valdespartera

JC Reyes actúa este 10 de octubre en Valdespartera / EL PERIÓDICO

Hugo Franco

Zaragoza

El Espacio Zity sigue demostrando que su apuesta este año ha ido totalmente dirigida al público más general y por eso ha optado por traer a gran parte de los artistas más escuchados del momento. Ese es el caso de JC Reyes, el sevillano es uno de los grandes referentes de la música urbana actual, y el Recinto Ferial de Valdespartera acogerá su concierto este viernes a las 22.00 horas.

Con millones de oyentes mensuales y un ascenso imparable en plataformas como Spotify —donde fue uno de los 10 artistas más escuchados en España en 2024—, JC Reyes, se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la escena urbana nacional. Su mezcla de reguetón, flamenco y trap ha roto moldes y conectado con una audiencia masiva gracias a éxitos como '34 Amor y Mafia', 'Peligrosa', 'Ando' o 'Inocente'.

En este 2025 ha lanzado su nuevo álbum, 'Nacer de nuevo', con el que sigue desafiando las fronteras del género y apostando por una propuesta cada vez más global. El disco cuenta con colaboraciones de alto calibre como Ozuna o Dei V, consolidando su posición como uno de los artistas más versátiles y con mayor proyección del panorama.

Además, esta será su oportunidad para resarcirse con Zaragoza después de que su concierto programado para este 2025 en el Príncipe Felipe se acabase suspendiendo. Aunque, esta no es la primera vez que visita la capital aragonesa, ya que en 2024 formó parte del cartel del festival Zuera Sound como una de sus cabezas principales.

