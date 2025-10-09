Qué hacer este jueves, 9 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La programación continúa este jueves en las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza. Las actividades no cesan este 9 de octubre que se podrá disfrutar de distintos actos, conciertos y festejos culturales por todos los barrios de la capital aragonesa. El Acuario de Zaragoza hace su particular ofrenda fluvial a las 12.00 horas; la ronda jotera 'Puente de Piedra' sale desde la plaza San Miguel a las 21.00 horas y Marlon actúa en la plaza del Pilar.

Maratón de Charangas

La maratón de charangas organizada por la Federación de Interpeñas empezará a las 19.15 y empezarán un recorrido con música sin parar desde la plaza Aragón, pasará por el paseo Independencia, plaza España, el Coso, la calle Alfonso, la calle Manifestación y terminará en la plaza del Justicia.

Compositores europeos

Agua, luz y sonido: grandes compositores de bandas sonoras. Compositores europeos: John Barry, Rachel Portman, Nino Rota, Vangelis, Maurice Jarre, Anne Dudley y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta a las 20.15 horas.

Festejos taurinos

Nueva suelta de vaquillas a partir de las 08.00 horas desde la plaza de toros de La Misericordia. A las 17.30 horas tendrá lugar una nueva corrida de toros de la feria del Pilar 2025. Sebastián Castella y Aarón Palacio torearán mano a mano las reses de la ganadería Hermanos García Jiménez y Domingo Hernández.

Concierto de Marlon en la plaza del Pilar

Marlon, la banda de pop originaria de España, formada por tres miembros: Carlos Medina, Jorge Lópes y Juanin actúa este jueves en las Fiestas del Pilar. El grupo comenzó a ganar popularidad a partir de 2015. 'Olvidé olvidarte', 'de perreo' o 'mi macarena' son algunas de las canciones más conocidas de la banda que canta gratis hoy en la plaza del Pilar de Zaragoza.