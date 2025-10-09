Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

King África y Boney M. pondrán a bailar a Zaragoza en la Estación del Norte

El rey de la música de charanga y la mítica banda ochentera aterrizan en la capital aragonesa en plenas fiestas del Pilar

King África, durante una reciente actuación.

King África, durante una reciente actuación. / RICARDO SOLÍS

Zaragoza

Las fiestas del Pilar entran en su fase final. De jueves a domingo, Zaragoza subirá las pulsaciones con los últimos conciertos y propuestas culturales para apurar hasta las últimas horas de la semana grande de la capital aragonesa. En esa cuesta abajo hacia la diversión que comenzará el jueves, dos protagonistas pondrán la Estación del Norte patas arriba en busca del divertimento de las seguras decenas de asistentes. King África y Boney M. regresan a Zaragoza en una tarde con entrada gratuita y baile para aquellos que quieran reír y para todos los que quieran recordar grandes noches.

No hay mucho que decir sobre King África. El argentino es una leyenda de la música de fiesta, de pachangueo, de tarde en cualquier día grande en todos los pueblos pequeños de España. Más allá de Bomba, el éxito que le llevó al estrellato hace años y le aúpa a la inmortalidad musical en la cultura española, King África sigue siendo una apuesta segura para festivales e instituciones en busca de un concierto intenso y entretenido, apto para prácticamente todos los públicos.

Con una gira en la que ha recorrido festivales de toda la geografía española, incluidos aquellos que apuestan por géneros muy distintos al del propio King África, el músico argentino sigue reivindicando la música por diversión. Una cita para pasarlo bien con amigos y con aquellos que a mediados de octubre no pueden sacarse de la cabeza el soniquete que acompaña a todas las fiestas del verano. A partir de las 19.30 horas, en la Estación del Norte.

La apuesta por el baile y "pasarlo bien" se redobla en el mismo espacio con la llegada de Boney M. Del principio de los 2000 que capitanea King África, a un salto en el tiempo al pasado con una banda que recuerda a los ochenta. Para hacer las delicias de sus nostálgicos aficionados, Boney M vuelve a la capital aragonesa apenas cuatro meses después de participar en Zaragoza en un festival centrado en la música de las últimas décadas del siglo pasado.

Más baile y más fiesta con una banda que ha puesto sonido a los recuerdos de miles de personas que tendrán la oportunidad, gratis, de reencontrarse con algunos de esos míticos temas en la Estación del Norte. Daddy cool, Ma baker o Rasputin no faltarán en el repertorio de este grupo musical alemán, referencia de la música disco desde hace tiempo, pero con influencias del reggae o la electrónica.

