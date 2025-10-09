Marlon triunfa antes de su viaje a un futuro ‘nuevo’

Marlon lleva más de una década sin parar con una propuesta roquera canalla que ha acabado por enganchar definitivamente a los aficionados en los últimos tiempos. Ahora han anunciado que las cosas van a cambiar y que, por primera vez, se van a tomar las cosas con calma para cambiar el rumbo. Y en estas estaban cuando se supo que la banda asturiana iba a actuar en la plaza del Pilar donde este jueves lo han dado todo quizá como despedida de una etapa que les ha colocado donde están ahora mismo.

En imágenes | Marlon estalla en su concierto en la plaza del Pilar / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No era una sala que es donde acostumbran a tocar pero aún así la formación ha sabido adaptarse a lo que pedía esta actuación multitudinaria y lo han entregado todo ante un público que ha aplaudido la propuesta. Y por si se lo preguntaban, aunque la respuesta es obvia, sí, han tocado 'De perreo' y 'Olvidé olvidarte'. A partir de ahora, habrá que esperar a ver hacia dónde va el camino nuevo que quiere emprender la banda.