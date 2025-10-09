Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marlon triunfa antes de su viaje a un futuro ‘nuevo’

La banda congrega a miles de personas en el escenario de la plaza del Pilar

Miguel Ángel Gracia

Sara Alonso

ZARAGOZA

Marlon lleva más de una década sin parar con una propuesta roquera canalla que ha acabado por enganchar definitivamente a los aficionados en los últimos tiempos. Ahora han anunciado que las cosas van a cambiar y que, por primera vez, se van a tomar las cosas con calma para cambiar el rumbo. Y en estas estaban cuando se supo que la banda asturiana iba a actuar en la plaza del Pilar donde este jueves lo han dado todo quizá como despedida de una etapa que les ha colocado donde están ahora mismo.

En imágenes | Marlon estalla en su concierto en la plaza del Pilar

En imágenes | Marlon estalla en su concierto en la plaza del Pilar / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No era una sala que es donde acostumbran a tocar pero aún así la formación ha sabido adaptarse a lo que pedía esta actuación multitudinaria y lo han entregado todo ante un público que ha aplaudido la propuesta. Y por si se lo preguntaban, aunque la respuesta es obvia, sí, han tocado 'De perreo' y 'Olvidé olvidarte'. A partir de ahora, habrá que esperar a ver hacia dónde va el camino nuevo que quiere emprender la banda.

