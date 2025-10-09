Marlon triunfa antes de su viaje a un futuro ‘nuevo’
La banda congrega a miles de personas en el escenario de la plaza del Pilar
Sara Alonso
Marlon lleva más de una década sin parar con una propuesta roquera canalla que ha acabado por enganchar definitivamente a los aficionados en los últimos tiempos. Ahora han anunciado que las cosas van a cambiar y que, por primera vez, se van a tomar las cosas con calma para cambiar el rumbo. Y en estas estaban cuando se supo que la banda asturiana iba a actuar en la plaza del Pilar donde este jueves lo han dado todo quizá como despedida de una etapa que les ha colocado donde están ahora mismo.
No era una sala que es donde acostumbran a tocar pero aún así la formación ha sabido adaptarse a lo que pedía esta actuación multitudinaria y lo han entregado todo ante un público que ha aplaudido la propuesta. Y por si se lo preguntaban, aunque la respuesta es obvia, sí, han tocado 'De perreo' y 'Olvidé olvidarte'. A partir de ahora, habrá que esperar a ver hacia dónde va el camino nuevo que quiere emprender la banda.
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento