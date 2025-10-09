Morad luce su orgullo de barrio en el Espacio Zity

Si de algo no se le puede acusar a Morad (permítanme la chanza sencillita y al pie) es de no esconder nada e ir a pecho descubierto en la vida. Sí, también en la música. El trapero catalán se ha labrado una carrera (uno nunca sabe muy bien cuánto ha influido sus continuos asuntos legales que están siempre en el punto de mira) desde la mirada urbana tanto en la música como en sus letras. La cotidianidad (de algunas vidas, claro) como bandera en sus ritmos y una atracción hacia los fans como si todos formaran parte de una familia. Muy grande y cada vez más grande ya que sigue acumulando seguidores día a día. Fundamentalmente, jóvenes.

El Espacio Zity ha vuelto a ser este jueves una prueba de todo esto tal y como ya ha demostrado el catalán en grandes escenarios como el propio Palau Sant Jordi porque cada vez parece tener menos límites. Miles de personas han cantado al unísono, por ejemplo, eso que clama Morad en 'Profesores': «De camino a la cima solamente yo me voy con los míos a bordo». Y todos detrás de él como si fuera el capitán de una 'troupe'.

Himnos callejeros

Con himnos callejeros y (mucho) orgullo de barrio (ríete de Estopa), Morad (Morad El Khattouti), que no ha dudado en mostrar la bandera palestina, tiene también otra cualidad de artista que lo lleva a un nivel superior, actúa y canta como si lo estuviera haciendo en el salón de su casa. El resultado es el que se ve, miles de personas ni se plantean su faceta personal y abrazan con fruición la artística.

Y ojo, que no le quito ningún mérito. Más allá de su valía musical, que se puede debatir todo, el imán de atracción que tiene es solo posible en unos cuantos, y no en todos los artistas, desde luego.

La noche la ha abierto Dollar Selmouni. Y es que si hablamos del éxito de Morad no se puede obviar a su compañero de andanzas de esta noche. Un mallorquín, con más de 500.000 oyentes mensuales en Spotify, que ha ido haciéndose un hueco especial en la música creciendo desde diferentes colaboraciones con gente como Fernando Costa o Hard GZ. Ha sido el encargado de inaugurar la noche más urbana de las fiestas en el Espacio Zity y, aunque al principio quizá ha tenido un recibimiento algo frío, el público enseguida ha caldeado el ambiente a la espera del huracán Morad.