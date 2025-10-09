Natalia Chueca entrega el premio Triunfador de la Feria Taurina del Pilar 2024 a Daniel Luque

La considerada como mejor faena de toda la Feria del Pilar 2024 le valió al torero sevillano Daniel Luque, de 36 años, el reconocimiento de 'Triunfador' de estos festejos taurinos en las pasadas Fiestas del Pilar. Este mediodía, la alcaldesa, Natalia Chueca, le ha entregado el premio que otorga el Ayuntamiento de Zaragoza como reconocimiento al desempeño más destacado de todo el cartel: una imagen de la Virgen del Pilar de gran tamaño.

Para conseguir esta distinción, Luque se enfrentó el 10 de octubre del año pasado a dos toros, uno de Álvaro Nuñez y otro de Zacarías Moreno, compartiendo cartel con Miguel Ángel Perera y Tomás Rufo, con el resultado de cuatro orejas, dos de cada toro de su lote, y que le abrieron la Puerta Grande del Coso de la Misericordia zaragozano.

La alcaldesa Natalia Chueca ha elogiado al premiado, que se “convierte en parte esencial de nuestra memoria colectiva taurina, pero también te reafirma como referente para las generaciones venideras. Tu disciplina, tu valentía y tu sentido estético configuran un espejo en el que muchos jóvenes pueden mirarse”. Además, ha recordado que “recuperamos esta distinción hace cuatro años. Estamos convencidos de que la tauromaquia no es solo un espectáculo: queremos que sea también un puente entre generaciones, entre ciudad y cultura, que refleje nuestros valores como la responsabilidad, el respeto o la entrega”.

Imagen de Daniel Luque a hombros el 10 de octubre de 2024 en Zaragoza / Jaime Galindo

El torero de Gerena (Sevilla), regresará al ruedo zaragozano este mismo sábado, 11 de octubre, en lugar de una de las grandes estrellas actuales, el peruano Roca Rey, que decidió poner fin a su temporada europea para poder recuperarse de las distintas lesiones que ha sufrido esta campaña. Por lo tanto, este ciclo en el Coso de la Misericordia ofrecerá una tarde con Alejandro Talavante, Tristán Barroso y Daniel Luque para lidiar una corrida de Juan Pedro Domecq.