Las pastelerías zaragozanas que triunfan con su manto de la Virgen para el Día Pilar.

El manto de la Virgen o manto del Pilar es uno de los postres más tradicionales y esperados de las Fiestas del Pilar. Inspirado en los mantos que adornan la columna de la Virgen, este dulce se ha convertido en un clásico de la gastronomía aragonesa que no puede faltar en la mesa cada 12 de octubre, Día del Pilar.

Su receta clásica consiste en una base de hojaldre rellena de nata y crema pastelera, decorada con una cruz roja de azúcar o chocolate. Este postre, con forma de manto, es ideal para poner la guinda a las celebraciones familiares en el día en el que miles de personas en Zaragoza se echan a la calle para rendir homenaje a la patrona en forma de flores, en la multitudinaria Ofrenda.

Si deseas saborear este manjar en el Día del Pilar, existen pastelerías clásicas en Zaragoza, tanto en el centro como en los barrios, donde este dulce se prepara con mucho mimo y de forma artesanal.

Pastelería Fantoba

Reconocida por su tradición y calidad, la pastelería más antigua de Zaragoza ofrece el manto de la Virgen con diversas opciones de relleno: nata, crema, trufa, merengue o una combinación de ellos. La masa hojaldrada lleva azúcar glass por encima y una imagen de la Basílica del Pilar o de la Virgen con chocolate. El manto de Fantoba, ubicada en la calle Don Jaime I, 21, ha sido calificado como uno de los favoritos por los zaragozanos.

Pastelería Lamolda

En Lalmolda (calle Méndez Núñez, 11), el secreto del manto de la Virgen radica en su "masa de cruasán hojaldrada", rellena de nata y crema. Sobre el hojaldre, se coloca una monedita de chocolate con la imagen de la Virgen del Pilar en color. Esta pasetelería fundada en 1920 ofrece mantos de diferentes tamaños.

Pastelería La Tolosana

La Tolosana ofrece un manto elaborado con un brioche tierno y jugoso con mantequilla, relleno de nata montada y una delicada crema pastelera de vainilla. La decoración incluye una figura de la Virgen del Pilar elaborada con chocolate negro y perlitas plateadas. El tamaño más grande es para unas 10 raciones. Esta partelería originaria de Huesca, famosa por sus trenzas de Almudévar, cuenta en Zaragoza con varias ubicaciones: avenida Francisco de Goya, 3; calle Canfranc, 8; y Camino de Las Torres 10.

Horno Ismael

Horno Ismael, uno de los últimos hornos de Zaragoza que conserva un obrador propio, elabora su manto de la Virgen con hojaldre relleno de nata, yema por encima y crocanti alrededor. Ofrecen dos tamaños: para 6 o para 12 raciones, en sus establecimientos en la calle Lorente, 9-11; San Vicente Mártir, 28; y Gómez de Avellaneda, 73.

La Guinda del Pastel

Esta pastelería tradicional, situada en la calle Doctor Joaquín Aznar Molina, 1, ofrece versiones innovadoras del manto de la Virgen con sabor a tiramisú, compuesto por mascarpone, licor de amaretto y café, o en forma de pastel de nata o trufa, para dar un toque diferente al postre del Día del Pilar.

Pastelería Nava

Pastelería Nava (calle Privilegio de la Unión, 37) ofrece el manto de la Virgen en tamaño grande, de unas 10 raciones, y en tamaño individual. El bollo está hecho de hojaldre relleno de nata o trufa, y si se desea, también puede rellenarse de crema, y está decorado con un medallón de chocolate con la imagen de la Virgen del Pilar. Abierta desde 1980, esta pastelería es una de las más emblemáticas del barrio de San José.

Pastelería Europast

Para quienes quieran un toque de innovación, Pastelería Europast ofrece desde su obrador en el polígono Malpica distintas versiones del manto de la Virgen. La más original es la de bizcocho relleno de trufa cremosa y un vibrante acabado en rojo, o con interior de trufa y coronado de nata. Tampoco faltan los tradicionales mantos de crujiente hojaldre con nata montada, almíbar, crocanti de almendras y perlas de chocolate., en tamaño grande (8-10 raciones) y en formato mini, relleno de dulzura y tradición. Disponible también en su tienda online.

La Mar de dulce

La Mar de Dulce presenta distintas opciones para disfrutar del sabor del manto de la Virgen con una base de hojaldre crujiente, con diferentes rellenos y coronados de frutas frescas como fresas y kiwi, chocolate, crema, etc. Estos ingredientes aportan un sabor delicioso y un toque moderno al postre tradicional, sin perder la apariencia visual del manto de la Virgen. La pastelería artesana cuenta con establecimientos en Rosales del Canal (Ludwig Van Beethoven, 46) y en El Picarral (avenida Salvador Allende, 47)

Ya sea que prefieras el clásico manto de hojaldre con nata o te atrevas con versiones innovadoras como el tiramisú, estas pastelerías ofrecen una variedad de opciones para disfrutar de este dulce tradicional en las Fiestas del Pilar. ¡No dudes en visitarlas y endulzar tus celebraciones!