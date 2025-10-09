Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, jueves 9 de octubre
Encuentra aquí todas las actividades que se llevaran a cabo en la jornada de hoy
Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza encarán la recta final antes del día grande de estos 'Pilares'. La comparsa de gigantes y cabezudos recorrerá las calles del barrio Montecanal, el Festival de Food Trucks volverá a reunir a miles de visitantes en busca de música y ganar de pasarlo bien y la ronda jotera 'Vientos de jota' saldrá a las calles de la capital aragonesa desde plaza San Miguel.
Jueves 9 de octubre
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. . De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 12:00 h.: KATHARSIS ENSEMBLE. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).
- 12:00 h.: OFRENDA FLORAL SUBACUÁTICA. Acuario de Zaragoza.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. MARGA Y LOS DEL MONTE (concierto en acústico). Parque de San Pablo.
- 14:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT PARTY CON DJ OLD BARROW Y DJ 2NOISE.Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN LA ALMOZARA. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Andador Ignacio Menaya Reinoso.
- 16:00 h.:EL PILAR EN VALDESPARTERA. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza El Cantor de Jazz.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ ALEX CURREYA. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: GRUPO FOLKLÓRICO ZIERZO. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Inauguración con los TITIRITEROS DE BINÉFAR a las 19:00 horas. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, CORIOLIS TEATRO, APIKIPALA. De 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE PAYASOS. Parque de San Pablo.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Sebastián Castella, Aarón Palacio. Ganaderías Jandilla, Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 18:00 h.:EL PILAR EN MONTECANAL. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde C.P. Montecanal.
- 18:00 h.: HUMOR. LEO BASSI (Italia) presenta “The best of Leo Bassi”.Recomendado +8 años. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: EL PILAR EN OLIVER. PELIAGUDO ARTE Y CIRCO (Aragón) presenta "Cuentos y leyendas". Parque Oliver Kiosco.
- 18:00 h.: EL PILAR EN SAN GREGORIO. CAPITÁN SPRIKI (Aragón) presenta "Equipo estupendo". Parque de San Gregorio.
- 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: BLASÓN ARAGONÉS. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DANIEL TEJERO Y ROBERTO MALO presentan “Teatro ECO ECO” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. ASOCIACIÓN MUSICAL EL PICARRAL. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 18:15 h.: ARREJUNTAMIENTO PEÑISTA. Organiza: Unión Peñista. Salida a las 19:30 h. desde la Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, C/ Alfonso I, C/ Manifestación y Plaza del Pilar.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CÍA. LA NÖRDIKA (Andalucía) presenta “Tres tristes trolls”. Parque Delicias.
- 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: NOBLEZA BATURRA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 19:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. AURORA BOREAL.Parque de San Pablo.
- 19:00 h.: “Gran Hotel Maravilla” con Producciones Kinser (humor, circo y música). Pabellón Sociocultural Miralbueno (Plaza de la Rosa s/n).
- 19:00 h.: “La noche de Maribel Vermut” con María de Rada. (Humor, clown, música). Centro Cívico Salvador Allende.
- 19:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)
- 19:00 h.:NOCHE DE REYES, con NASÚ TEATRO. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)
- 19:15 h.: MARATÓN DE CHARANGAS. Organiza: Federación Interpeñas. Inicio del recorrido a las 20:00 h desde Plaza de Aragón. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I, C/ Manifestación, finalizando en Plaza del Justicia.
- 19:30 h.: OBK + STARKYTCH. Estación del Norte.
- 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).
- 20:00 h.:“THE HIJAS & THE PAPAS EN CONCIERTO”. Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 20:00 h.: OFF DE CALLE. BIRIBÚ TEATRO (Aragón) presenta “Cómo dormir a un monstruo”. Plaza Salamero.
- 20:00 h.: XIXEFÓN PILAR 25. Músicas con instrumentos tradicionales. Organiza: Casa Xixena con Gaiteros de Sena. Balcón de San Lázaro.
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CUMBIAZEPAM.Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.
- 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 20:00 h.: “MEA CULPA”, MONÓLOGO de MINERVA ARBUÉS. Centro Cívico Delicias ( Av. Navarra 54)
- 20:00 h.:FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 20:00 h.: “PEPA, NO ME DESTORMENTO” con BEATRIZ RICO. Teatro Arbolé.
- 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores europeos: John Barry, Rachel Portman, Nino Rota, Vangelis, Maurice Jarre, Anne Dudley y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.:LA GRAN ZARZUELA Y LOS GRANDES DE LA JOTA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 20:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 20:30 h.: MEDITERRÁNEOS. Concierto de pop español, indie, rumba y rock en formato trío. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).
- 21:00 h.: RONDAS JOTERAS: PUENTE DE PIEDRA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 21:00 h.: REPION + MULTIPLA. Jardín de Invierno.
- 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: MORAD. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 21:00 h.: DI VERSIONNI TRIO (pop & rock 80' 90'). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 21:00 h.:PACO MORENO. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 21:30 h.: DELTO’! (Tributo a EXTREMODURO). Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 21:30 h.CADENA 100 presenta MARLON. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LA OREJA BAND (TRIBUTO A LA OREJA DE VAN GOGH). Parque de San Pablo.
- 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: VIENTOS DE JOTA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 23:00 h.:Dj. Mr PENDEJO. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY. PERRO NEGRO. Recinto Ferial de Valdespartera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo López alarga el pregón con su música
- Emoción a flor de piel con un Manuel Carrasco auténtico en el Espacio Zity
- Las cinco foodtrucks más originales en las que comer o cenar estas Fiestas del Pilar
- Crónica de Melendi: Volver a empezar
- Vox vuelve a dar la nota ausentándose en un pleno y Chueca evita la foto con la representante de Casa Palestina
- Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, domingo 5 de octubre
- Leire Martínez vuelve un año después al Pilar
- Estos han sido los discursos íntegros de Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz durante el pregón de las Fiestas del Pilar