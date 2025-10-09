Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, jueves 9 de octubre

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza encarán la recta final antes del día grande de estos 'Pilares'. La comparsa de gigantes y cabezudos recorrerá las calles del barrio Montecanal, el Festival de Food Trucks volverá a reunir a miles de visitantes en busca de música y ganar de pasarlo bien y la ronda jotera 'Vientos de jota' saldrá a las calles de la capital aragonesa desde plaza San Miguel.

Jueves 9 de octubre