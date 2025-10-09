Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué le pasó a Álvaro Benito en los camerinos de la plaza del Pilar?

El miembro de Pignoise y exjugador del Real Madrid actuó con DJ Nano el miércoles en las Fiestas del Pilar

Álvaro Benito con DJ Nano en la actuación de la plaza del Pilar.

Álvaro Benito con DJ Nano en la actuación de la plaza del Pilar. / INSTAGRAM

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Álvaro Benito fue una de los invitados estrella de la gran noche del 30 aniversario de DJ Nano en la plaza del Pilar el miércoles por la noche. El miembro de Pignoise, exjugador del Real Madrid y comentarista de fútbol, interpretó junto al disc jockey ‘Nada que perder’ ante la euforia del público congregado.

El artista ha compartido en sus redes sociales el curioso momento que vivió entre bambalinas ya que, denunció con sorna, no estaba bien puesto su nombre ya que en la puerta de su camerino ponía “Álvaro de Benito”. El miembro de Pignoise, tachó el “de” con un rotulador negro mientras lo grababa y señalaba a la cámara que ya estaba bien puesto su nombre.

Una instantánea del vídeo publicado por Álvaro Benito.

Una instantánea del vídeo publicado por Álvaro Benito. / INSTAGRAM

En publicaciones posteriores, el vocalista de Pignoise (que en septiembre actuó en las fiestas de Binéfar como su actuación más reciente en Aragón) muestra cómo fue la interpretación del tema junto a DJ Nano y el recibimiento del público zaragozano.

Álvaro Benito no fue el único invitado ya que DJ Nano también contó con Fito Robles, de Siloé, que interpretó ‘Todos los besos del mundo’. También pasaron por el escenario el batería Deivhook y el pianista Ricky Vives para una noche para la historia.

¿Qué le pasó a Álvaro Benito en los camerinos de la plaza del Pilar?

