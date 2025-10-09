Sea bienvenida la magia del teatro en el Parque de las Marionetas

Buen tiempo, jornada familiar y mucho teatro. El Parque de las Marionetas ya está a pleno rendimiento en el Parque Grande José Antonio Labordeta. La cita, imperdible para los amantes del ocio infantil, echó a andar ayer a las 17.00 horas con los Titiriteros de Binéfar, que presentaron El abrazo a un nutrido público zaragozano.

Presentes desde bastante antes de que los artistas salieran a escena, un centenar de familias se acercaron hasta el parque Grande en busca de diversión, canciones, títeres y de una diferente tarde cultural. El tiempo, sol y poco cierzo, acompañó para desde el césped atender a los de Binéfar, sobre los escenarios desde hace cinco décadas.

«Es algo distinto y que les gusta», cuentan Javier y María, mientras vigilan a sus dos hijas. No se lo han pensado y «en cuanto han salido del colegio, para el parque». Muchos de los críos que corretearon durante la tarde de ayer iban con el chandal de su centro educativo y con el bocadillo en la mano, para celebrar unas fiestas del Pilar que no ha dejado días sin clase a los más pequeños. «Yo aquí no veo nada de nada», se quejaba alguno, que lamentaba «no haber llegado antes» y tuvo que recurrir a una técnica infalible: los brazos de su padre.

«Para Mateo es la primera vez que va al teatro, a ver cuánto aguanta», se preguntaba Carmen, con su hijo de dos años en brazos. Algunos, escurridos de los dominios maternales, huían por el césped en busca de mayor libertad. Al menos corrían al ritmo que marcaron los Titiriteros de Binéfar, que embelesaron durante una hora a todos, incluido el puñado de niños que cantó sobre el escenario la última canción.

Tras los clásicos aragoneses del entretenimiento infantil, las barracas del resto del parque abrían sus puertas. Como una exhalación, casi con los carritos como arietes, padres y abuelos fueron hacia el paseo central para ser los primeros en adquirir las entradas. Por módicos precios, máximo de cuatro euros, los zaragozanos podrán ver hasta el próximo domingo funciones de hasta 19 compañías diferentes. Varias de ellas vienen desde Latinoamérica y muchas acercan las propuestas culturales de rincones de toda España, con espectáculos diferenciados por categorías infantil, familiar y para público adulto, por primera vez en las 26 ediciones en las que el festival llena de magia, teatro e interpretación el parque zaragozano.

«Es el primer día y hace buena tarde, así que estaremos por aquí bastante rato», resumía Marcos, poco después de sacar los tickets para toda la familia para una de las múltiples funciones que ya se presentaron a escena ayer.

Además de las representaciones artísticas, el Parque de las Marionetas ofrece tiovivos y pequeñas atracciones para los niños, que ayer combinaron los tradicionales columpios con estas atracciones instaladas para la ocasión.