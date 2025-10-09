Los servicios mínimos del tranvía de Zaragoza durante la huelga en Pilares: preocupación por el Espacio Zity

El próximo sábado, cuando el reloj marque las 00.00 horas y dé paso al esperado día del Pilar, comenzará la huelga convocada por los sindicatos del tranvía de Zaragoza del 12 al 19 de octubre. La salvedad de esa primera jornada respecto al resto será que los paros durarán 24 horas completas, por lo que la última gran noche de las fiestas (pese a que el lunes es festivo) se verá directamente afectada.

Las horas más problemáticas serán, por tanto, las primeras con paros que empeorarán las frecuencias del servicio. No en vano, el Espacio Zity tiene un aforo de 30.000 personas que completará, como viene sucediendo durante todas las Fiestas del Pilar. Sobre todo, la hora punta se produce sobre las 5.00 horas, momento en el que se forman largas filas para regresar al centro de la ciudad desde Valdespartera, que se verán agravadas por esta situación.

En ese sentido, desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza ya trabajan en hacer los correspondientes cálculos para delimitar los servicios mínimos. Lo que es seguro es que, habida cuenta del volumen de pasajeros que se registran en años anteriores, serán elevados con el objetivo de que las afecciones sean las mínimas posibles, algo en lo que también ayudan las lanzaderas del bus habilitadas hasta Valdespartera.

La ofrenda sufrirá menos afecciones ya que, de hecho, el tranvía se corta entre Gran Vía y Murallas durante todo el día. La imagen de la ciudad, eso sí, se ve dañada, como admiten desde el consistorio. El lunes 13, último día de las Fiestas del Pilar 2025, los ojos se pondrán en los dos parones que hay programados: de 5.00 a 7.00, mirando de nuevo al Espacio Zity en la que es su última noche, y de 22.30 a 9.00 horas del martes 14, horario que coincide con los fuegos artificiales.

Los servicios mínimos, ademá,s no funcionan igual en festivos que en días laborables, por lo que no será presumiblemente hasta este viernes cuando se conocerán los detalles. El resto de la semana también hay programados paros, aunque parciales, que afectarán igualmente al recinto ferial de Valdespartera, donde las ferias y la OktoberFest seguirá en liza hasta el domingo 19, último día de huelga.