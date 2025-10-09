Siete referentes del pop nacional pondrán a cantar este viernes a la plaza del Pilar

La plaza del Pilar acoge este viernes 10 de octubre una de las citas más deseadas por los zaragozanos. Convertido ya en un encuentro imprescindible, LOS40 Pilar Pop, de acceso gratuito, comenzará a las 21.30 horas bajo la dirección del locutor Dani Moreno, 'El Gallo'. Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samuraï, Walls y DePol serán los encargados de elevar los decibelios y levantar el ánimo en una plaza que puede albergar a más de 40.000 personas.

La plaza del Pilar disfrutará de un ambiente único, con una mezcla de voces y sonidos en un escenario urbano envidiable. El público, seguro entregado desde el primer minuto, llegará con ganas de pasarlo bien a ritmo del mejor pop nacional. El escenario latirá con fuerza y se escucharán canciones para todos los gustos.

LOS40 Pilar Pop es uno de los conciertos que más afluencia tienen entre todos los que se programan en las fiestas. La presencia de cantantes de gran éxito es sinónimo de lleno absoluto, con un elenco de artistas que llegan a Zaragoza para celebrar uno de los momentos más esperados de las fiestas.

Amplio abanico musical

Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samuraï, Walls y DePol prometen ofrecer una completa experiencia musical, con ritmos reconocidos que harán bailar y cantar a un público siempre entregado. En Zaragoza, los artistas repasarán sus grandes temas y ofrecerán una actuación especial que les permitirá reivindicar estatus de auténtica realidad y de promesas sólidas dentro del panorama musical nacional.

Nil Moliner es una de las caras importantes del cartel. El cantante y compositor catalán hará las delicias de los presentes con temas nuevos como 'Tu cuerpo en braille' y sus canciones de siempre. Moliner promete llenar de ritmo y emoción el escenario de la plaza del Pilar.

Por su parte, la joven cantante Ruslana, finalista de Operación Triunfo 2023, subirá al escenario para aportar su propuesta fresca y emotiva que le ha permitido contectar con un público que vibra al ritmo de una de las promesas más destacadas del panorama musical actual.

Conexión zaragozana

El punto fuerte de la noche llegará con la zaragozana Naiara, ganadora de la edición 2023 de Operación Triunfo, y pregonera de las Fiestas del Pilar de 2024, quien contagiará su energía con canciones como 'Fiesta en el centro' y 'Me las quitas', con las que ha ido definiendo su identidad musical.

Después de saltar a la fama tras quedar segundo en la edición 2023 de Operación Triunfo, el cantante Paul Thin ha consolidado su carrera con un estilo propio que mezcla pop, electrónica, elementos urbanos y una estética conceptual. Los zaragozanos podrán disfrutar de un repertorio que incluye 'Reboot', un proyecto que reflexiona sobre identidad, fama y transformación.

Por su parte, la artista madrileña Samuraï ofrecerá una potente propuesta de pop-rock alternativo y una estética marcada por la fuerza y la sensibilidad. Su actuación promete ser una de las más intensas de la noche, confirmándole como una de las voces más auténticas y prometedoras del panorama musical.

El murciano Walls será otro de los protagonistas de la noche. Con su mezcla de pop, rock y sonidos urbanos, presentará los temas de su último disco junto a éxitos como 'Haz lo que quieras conmigo' y 'Complicao'. Con una energía arrolladora y un estilo cada vez más maduro, Walls promete un directo vibrante que conecta con el público joven y le destaca como uno de los artistas más versátiles de la nueva escena española.

El catalán DePol tiene una carrera consagrada, con éxitos como 'Quién diría', 'Qué bonita' o 'Ibiza', que le llevaron a alcanzar el número 1 en la lista de LOS40. Su música, nacida desde la guitarra, la emoción y las vivencias personales, mezcla sensibilidad y melodía en un estilo pop íntimo y cercano.

La propuesta está servida. Este viernes 10 de octubre, la plaza del Pilar convertirá a Zaragoza en la capital del pop nacional.