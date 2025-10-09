Estos son los horarios de la huelga del tranvía de Zaragoza: empieza el día del Pilar

Zaragoza no conseguirá pasar las Fiestas del Pilar sin afecciones a su transporte público. Aunque, esta vez, no será el servicio de bus urbano el que se verá afectado por la huelga, tras el acuerdo alcanzado hace unas semanas por el cual se firmó el nuevo convenio con Avanza y se cancelaron los paros programados. Por contra, el tranvía no ha corrido la misma suerte y la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal ha provocado que la huelga convocada entre el 12 y el 19 de octubre se mantenga.

El día con mayores molestias será el primero, el 12 de octubre, ya que es el día del Pilar, jornada grande en las festejos zaragozanos. Este será, de hecho, el único día con 24 horas de parón, por lo que el servicio se resentirá ya en la madrugada del sábado al domingo, cuando está previsto que miles de zaragozanos acudan al Espacio Zity de Valdespartera. La ofrenda no se verá especialmente afectada, ya que la línea se corta durante todo el día.

El resto de jornadas, los paros serán parciales. El lunes 13 durarán de 5.00 a 7.00 horas (cabe recordar que es festivo y, la noche anterior todavía hay actividades en el Espacio Zity) y de 22.30 a las 9.00 horas del martes, cuando se retomarán de 18.00 a 20.00 horas. El miércoles, jueves y viernes tendrán los mismos horarios nocturnos, de 0.10 a 9.00 horas, y por las tardes de 18.00 a 20.00 horas los dos primeros y de 20.00 a 22.00 horas el viernes.

El fin de semana habrá huelga de 12.30 a 14.30 tanto sábado 18 como domingo 19 por la mañana y de 17.00 a 22.00 y de 18.00 a 20.00 en sus respectivas tardes.

Horarios de la huelga