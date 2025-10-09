El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia

Zaragoza cuenta los días y casi las horas para el día grande de las Fiestas del Pilar. El próximo domingo, la ciudad se engalanará de manera especial para vestir el manto de la virgen en la plaza del Pilar con toneladas de flores. La Ofrenda de Flores de este año volverá a batir todos los récords, una edición más, con más inscritos que nunca, 1.216 grupos, lo que representa un 10% que en 2024, cuando, a su vez, se pulverizó todos los registros hasta ese momento. También habrá más oferentes que en cualquier otro 12 de octubre: 112.117 personas.

Un día especial de devoción a la patrona de la capital aragonesa que comenzará mucho antes del alba, a las 6.31 horas, con el grupo Costureras Malotas, y concluirá, sin tener en cuenta los retrasos que se puedan producir durante la maratoniana jornada, a las 23.30 horas con los voluntarios de Zaragoza.

Este año, el tiempo ha permanecido estable durante todos los pilares, en contraste con lo que solía ocurrir otros años, cuando a mitad de la jornada festiva había un cambio radical en la meteorología. No así ha sido así en esta ocasión, donde el mayor contraste ha venido marcado por el calor del día del pregón (con casi 30 grados) y, desde entonces, aunque varios grados por debajo, las temperaturas han sido cómodas durante el día y menos frescas de lo habitual durante la madrugada.

Qué pasará el 12 de octubre

Cuando las Costureras Malotas emprendan la marcha, todavía con noche cerrada, habrá 14 grados y un cielo parcialmente cubierto. Ese ambiente fresco se mantendrá hasta las 10 de la mañana, cuando los rayos de sol empiecen a calentar a los oferentes, aunque las nubes podrían mitigar temporalmente la sensación apacible.

Será a partir del mediodía cuando la capital aragonesa supere los 20 grados, llegando a fijar la máxima del día en torno a las 16 horas, con 25 grados. A partir de ese momento, el mercurio irá perdiendo grados paulatinamente hasta que caiga el sol, pasadas las 19.30, cuando la temperatura será de 21 grados. En torno a la medianoche habrá 17 grados.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), está prácticamente descartado de que la Ofrenda de Flores esté pasada por agua en cualquiera de sus horas. Sí se registrarán chubascos de diferente intensidad desde la madrugada en el este de la provincia de Zaragoza y Teruel que, poco a poco, irá internándose en ambas provincias durante todo el 12 de octubre dejando precipitaciones en casi cualquier punto.

La capital aragonesa será una excepción y los chubascos se detendrán, si se cumplen los pronósticos de este jueves, en los municipios de Cuarte y María de Huerva.