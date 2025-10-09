Los Titiriteros de Binéfar abren el Parque de las Marionetas: "Se nos hace corto, nos encantaría estar mucho más porque lo gozamos"

Nunca faltan en las programaciones culturales. Los Titiriteros de Binéfar han sido los encargados de abrir el escenario al aire libre del Parque de las Marionetas, la cita en el Parque Grande José Antonio Labordeta que hasta el próximo lunes ofrece magia, cultura y teatro para pequeños y familias. Los aragoneses han presentado El abrazo, su última producción.

"Tiene melodías populares y danzas tradicionales de Aragón, con muchos títeres y con cabezudos, que siempre queremos sacar", explica Eva Paricio, al frente del espectáculo. Paricio detalla que la obra, de una hora de duración, cuenta con "elementos populares" para cumplir con su objetivo: "Organizar una verbena popular para los niños".

Desde las 17.00 horas han estado sobre el escenario, pero a las 18.00 horas han tenido que anunciar el fin de su obra y el inicio del resto de las barracas. "Se nos hace corto, porque venimos de Binéfar a las fiestas del Pilar, que duran toda una semana y parecen largas", explica Paricio, que lamenta "solo estar una hora" sobre las tablas: "Nos gustaría estar mucho más, porque lo gozamos".

Marta Paricio defiende, además, la presencia de cultura en las calles de la ciudad y, en especial, de espectáculos dirigidos a los más pequeños. "Los títeres son importantes para su disfrute y su entretenimiento", avanza la otra gran protagonista de El abrazo, a la que completa su Eva: "Sirven para comunicar muy bien con la infancia, porque facilitar contar muchas cosas a los niños".

Un festival internacional

"Zaragoza tiene una suerte muy grande, porque puede ver titiriteros de todo el mundo y de todas las partes de España en un solo parque", resume Eva Paricio sobre la importancia del Parque de las Marionetas. El formato, con obras breves y consecutivas, gusta también a los artistas: "Es una variedad concentrada, que te permite ver muchos espectáculos cortitos y aprender de todas las culturas". Para las dos hermanas supone "una riqueza muy grande" para la oferta cultural de las fiestas del Pilar.

Por todo ello, ambas animan a los zaragozanos a "aprovechar la oportunidad" de ver a artistas que son "instituciones" en sus géneros en sus países de origen. "A nosotros nos ha costado verlos años y años, te acuerdas de otras veces y todo", bromea Paricio, que insiste en que las familias de Zaragoza tienen "la posibilidad de ver a todos en solo unos días". Solo queda una orden más: "A disfrutar".