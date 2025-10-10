Así fue el momento en el que el aragonés Aarón Palacio le brinda un toro a Natalia Chueca
El diestro brindó una faena para el recuerdo en La Misericordia de Zaragoza
El fénomeno Aarón Palacio, el torero aragonés que acaba de tomar la alternativa en Nimes, y que debutó ayer en La Misericordia de Zaragoza como matador de toros con una faena sobresaliente, cortó dos orejas y maravilló a un público zaragozano entregado, que se fue encantado de la plaza y convencido de que le espera por delante a Palacio un futuro prometedor.
Entre el público estaba la alcaldesa Natalia Chueca a la que Aarón Palacio decidió brindarle su segundo toro: "Alcaldesa, te brindo la muerte de este toro por la ayuda que le has dado a la escuela y por fomentar el toro en Aragón", le dijo el diestro a la primera edil zaragozana mientras Chueca se levantaba de asiento para agradecerle el gesto y el público rompía en aplausos.
El Ayuntamiento de Zaragoza, con la alcaldesa Natalia Chueca, ha aumentado la ayuda a la escuela taurina Mar de nubes, donde se ha formado precisamente Aarón Palacio, de 20.000 euros a 40.000 euros en este ejercicio de 2025 tras alcanzar un pacto presupuestario con Vox.
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- Ya hay sustituto para Manzanares en la Feria taurina del Pilar