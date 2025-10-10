Así fue el momento en el que el aragonés Aarón Palacio le brinda un toro a Natalia Chueca

El fénomeno Aarón Palacio, el torero aragonés que acaba de tomar la alternativa en Nimes, y que debutó ayer en La Misericordia de Zaragoza como matador de toros con una faena sobresaliente, cortó dos orejas y maravilló a un público zaragozano entregado, que se fue encantado de la plaza y convencido de que le espera por delante a Palacio un futuro prometedor.

Entre el público estaba la alcaldesa Natalia Chueca a la que Aarón Palacio decidió brindarle su segundo toro: "Alcaldesa, te brindo la muerte de este toro por la ayuda que le has dado a la escuela y por fomentar el toro en Aragón", le dijo el diestro a la primera edil zaragozana mientras Chueca se levantaba de asiento para agradecerle el gesto y el público rompía en aplausos.

El Ayuntamiento de Zaragoza, con la alcaldesa Natalia Chueca, ha aumentado la ayuda a la escuela taurina Mar de nubes, donde se ha formado precisamente Aarón Palacio, de 20.000 euros a 40.000 euros en este ejercicio de 2025 tras alcanzar un pacto presupuestario con Vox.