El emotivo gesto de Manuel Carrasco con una fan de 99 años en Zaragoza: "Es una de las cosas más bonitas que me han pasado"

A veces, los sueños se hacen realidad sin importar el tiempo de espera y la edad de quien los pretenda. Si no, que se lo digan a Conchita, una fan casi centenaria de Manuel Carrasco, que asistió al concierto que el andaluz ofreció el primer domingo de las fiestas del Pilar de Zaragoza.

Más de 12.000 personas fueron testigos de una noche cargada de emoción donde Carrasco sorprendió a todos los presentes cantando una bulería dedicada a la capital aragonesa. "Por el Ebro navegando, fui hasta el Puente de Piedra, que confundí con las flores en un parque de colores José Antonio Labordeta", comenzaba en cante ante un público enloquecido.

Y entre esas miles de fans estaba ella, Conchita, que con 99 años había lanzado un emotivo mensaje a través de redes sociales donde afirmaba ser la "fan número 1" del artista con su casi centenaria edad. "Me gustan todas tus canciones", le decía al de Huelva.

"Te quiero mucho, de verdad"

En un bonito gesto que le honra, el onubense recibió en el backstage tras su concierto en el Zity la visita de Conchita. "Te vi por ahí diciendo esas cosas de mí y digo, me ha ganado el corazón", le dice Carrasco a la mujer, según se ve en un vídeo colgado en la cuenta del artista en Instagram. "Te quiero mucho, de verdad", le respondió una emocionada Conchita.

Durante unos minutos, ambos mantuvieron una conversación donde le explicó que iba a cumplir 100 años. "Yo te veo perfecta", no dudó en replicarle Carrasco antes de fundirse en un emotivo abrazo. "En esta gira es una de las cosas más bonitas que me ha pasado que hayáis venido y me hayas dicho estas cosas", remató.

Y, tras hacerse una foto juntos, el onubense sorpredió a Conchita haciéndole un regalo muy especial: un anillo de la gira Corazón y Flecha (2023). "Es uno de mis preferidos".

"¿Sabes qué alegría que es a esta edad conocerte? Es la alegría más grande", le dijo Conchita, antes de preguntarle qué recuerdo se llevaba de ella. "Me llevo tu mirada y tus palabras", le correspondió Carrasco.

En redes sociales, el artista no dudó en zanjar: "Aquí tienes el vídeo pa que vaciles con tus amigas como me dijiste".