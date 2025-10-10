‘La cabra’ alborota al público en la plaza San Felipe

El teatro de calle es protagonista de las Fiestas del Pilar y una de las contadas opciones de actos gratuitos para todos los públicos con los que cuenta el programa de este año. Por ello, por el clima benévolo y porque la actividad lectiva ha cesado, las calles, plazas, plazoletas y avenidas de Zaragoza son un flujo constate de sonrisas con cachirulo deambulando en busca de fiesta.

La plaza de San Felipe ha sido uno de los puntos de encuentro en otra actuación de Off de calle. La veterana compañía andaluza, El espejo negro, ha puesto en escena una de sus representaciones más aclamadas: ‘La cabra’. Un espectáculo de marionetas y actores en el que una 'troupe' de marionetistas gitanos irrumpe en medio de la calle, entre palmas y música de raza; abocados al arte en la calle se buscan la vida pidiendo con desparpajo a la gente.

La gestualidad es la parte protagonista de este montaje, una obra casi sin palabras donde las miradas y un lenguaje llano y directo, dotan a marionetas y actores de la rebeldía de vivir una vida diferente de los que se arremolina para verlos.

Diversión flamenca, marionetas y 'parné'

Y en el caso de Zaragoza fueron unas 200 personas entre niños y adultos las que han llenado el semicírculo que marcaba los límites del imaginario escenario. Los y las más pequeñas preparadas en el suelo, los más mayores vigilantes para no perderles de vista, y la compañía sorprende por la espalda, sale de la antigua casa Fortea al son del tambor y la trompeta. Llegan a destino entre las mesas de las terrazas cuajadas de gente. El cuadro flamenco completo se presenta, entre palmas y chanzas.

Al reclamo de la cabra, el niño, la niña, la peineta y el gracejo malacitano han acudido más curiosos, algunos iban y venían. Los más han resistido a los casi 50 minutos de desconcierto teatral. Entre coplillas de letras comprometedoras y chascarrillos, de repente, comparece Tarara, la cabra. Como aquellas que recorrían las calles de España en los años ochenta, con el soniquete del pasodoble y la escalera dispuesta, la indisciplinada marioneta manejada a seis manos ha sacado la sonrisa de los más pequeños.

El espectáculo de El espejo negro destila cierta cultura ‘kistch’ que destaca, sobre todo, en el manejo primoroso de las histriónicas marionetas que pasan a ser un actor más en escena, el control de las percusiones flamencas y la sincronía de las ventriloquías o de los ‘playbacks’ denota la profesionalidad teatral del elenco que se presenta como una ‘troupe’ en busca de ‘parné’.

Hasta a un parto en directo ha asistido el público y de las entrañas gitanas del personaje ha surgido una recién nacida flamenca que cantaba por Julie Andrews –‘The Shady dame from Seville’-.

A la rumba y al ‘Guirigay’ -Miguel de los Reyes, 1975- estaban invitados todos los asistentes. A salir a participar, al palmeo, a disfrazarse e, incluso, a pasar el platillo. Porque el objetivo de ‘La cabra’, además de divertir y entretener, es mostrar cómo de la miseria –escenografiada, en este caso- puede surgir arte y talento para sobrevivir en la calle.

Off de calle mantiene actuaciones, como su propio nombre indica, en la calle también para este sábado 11 de octubre. A las 12.00 horas, de la plaza Aragón partirá ‘Music on cycles’, de LaDinamo, un espectáculo de música itinerante que se desplazará hasta la plaza España; por la tarde, a las 20.00 horas, la compañía aragonesa Marzo mayea teatro presentará ‘Urgente’, la actuación partirá también de la plaza Aragón.