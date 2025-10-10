Cifras, recorrido, novedades y horarios: todo lo que tienes que saber sobre la Ofrenda de Flores de Zaragoza

Zaragoza vivirá este domingo 12 de octubre su día más especial con el acto tradicional más importante de las fiestas del Pilar, la Ofrenda de Flores. Se espera registrar un nuevo récord de participantes en 2025, con un 9,35% más de grupos inscritos respecto al año anterior. En total, han sido 1.158 los que han solicitado participar en este acto, 99 más que el año pasado, que engloban a 106.897 personas, lo que supone un aumento del 11,60%.

Un nuevo récord que no estará empañado por la meteorología, ya que se espera que los efectos de la dana Alice no golpeen a la capital aragonesa.

Novedades y horas clave

Este año se incorpora un nuevo elemento a la Ofrenda: la alfombra floral que realizará la prestigiosa Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra). Su equipo ha realizado un diseño circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, por el que pasará la Virgen durante su procesión. La instalación comenzará a las 7.30 horas y se prevé que esté terminada sobre las 10.30 horas aproximadamente.

La agrupación Costureras Malotas será la encargada de abrir la Ofrenda a las 6.30 horas de la mañana, mientras que los últimos grupos en salir lo harán a las 23.30 horas, por lo que el acto tendrá su final previsiblemente rondando la medianoche.

Como ya ocurrió el año pasado, para "mejorar y optimizar la inercia de la Ofrenda" existirán cinco franjas horarias, explica el consistorio a través de una nota. Además de los grupos organizados, los oferentes que quieran hacerlo de manera individual disponen de un horario que se extiende desde las 7 de la mañana a las 20 horas y no se requiere inscripción previa.

La participación individual mantiene su recorrido por la calle san Vicente de Paúl y calle Arcedianos hasta la plaza del Pilar. Además, se recomienda a las personas que quieran participar en la Ofrenda junto a sus mascotas hacerlo en horario de 7 a 9 horas y de 19 a 20 horas.

Los grupos desfilarán un año más por el paseo de la Independencia como escenario principal, desembocando en la plaza del Pilar a través de la calle don Jaime o Alfonso I. Para los grupos la Ofrenda comenzará a las 6.30 horas de la mañana y podrán ir acompañados de coros y rondallas para amenizar el desfile, pero no estará permitida la interrupción del recorrido con bailes. Estos se realizarán en el escenario junto a la imagen de la Virgen, por el que pasarán 106 grupos folclóricos. Los grupos formados en su mayor parte por personas enfermas o con movilidad reducida (indicado en el momento de la inscripción) deberán desde la Lonja en horario de 8 a 10,30 horas.

Las flores constituyen un elemento esencial en la Ofrenda, por lo que no está permitida la utilización de plásticos ni adornos florales o canastillas (se podrán retirar antes de llegar a la Virgen). El ramo recomendado es el modelo bastón. Con el objetivo de que la Ofrenda sea más vistosa y armónica, se prohíbe la publicidad comercial y logotipos desde el inicio del recorrido, que queda reservada para aquellas empresas que colaboran en la financiación de las Fiestas del Pilar y entidades sin ánimo de lucro o asociaciones.

La estructura de la Virgen

La imagen, construida en fibra de poliéster, pesa 15 kg y mide 1,43 m (casi cuatro veces el tamaño de la original que mide 36 cm). La corona con resplandores tiene un diámetro de 2,64 m. El manto mide 2,50 m de altura, siendo el total de su altura de 6,70 m y pesa unos 525 kg, sin contar las flores.

El manto de la Virgen estará confeccionado con flores de color blanco en esta ocasión, y la Cruz de Lorena, que siempre es de color rojo.

En el desarrollo de la Ofrenda participan 400 personas de Zaragoza Cultural, otros servicios municipales y fuerzas de la seguridad. Durante la Ofrenda se contará con la participación de 30 jardineros y jardineras, 64 auxiliares de jardinería, así como con 175 personas que estarán colaborando en el montaje y desarrollo del desfile. Igualmente, habrá unos 260 voluntarios y personal de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía Local y Nacional.