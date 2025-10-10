Los cinco restaurantes cerca de las ferias y el Espacio Zity para cenar durante las fiestas

Llenar el estómago es parte fundamental de una noche de fiesta en las Fiestas del Pilar, pero encontrar un sitio para cenar puede ser muy complicado. El centro es el corazón de los Pilares con la plaza del Pilar convirtiéndose en el salón de todos los zaragozanos durante diez días con conciertos y eventos tan emblemáticos como la Ofrenda de Flores o el Rosario de Cristal.

Otra zona de la ciudad con una grandísima actividad es el Recinto Ferial de Valdespartera con la Oktoberfest, el Festival Internacional de Circo y las ferias. Mucha gente acude hasta el sur de Zaragoza para pasar una tarde en familia o con sus amigos. Los más fiesteros se dejan llevar en la fiesta de la cerveza mientras que los que van acompañados de los más pequeños de la casa hacen un largo recorrido por las atracciones y las tómbolas.

Una de las costumbres más arraigadas entre los zaragozanos es cenar una patata asada en las ferias de Zaragoza. Sin embargo, hay otro tipo de público que prefiere cenar sentado en un restaurante para disfrutar más de la gastronomía típica de la capital aragonesa. Para ello, los interesados deberán desplazarse hasta Valdespartera y Montecanal para encontrar bares y restaurantes con una interesantísima apuesta culinaria.

Dalai Valdespartera

Si no te quieres mover mucho de las ferias, la opción más cercana es sin duda Dalai Valdespartera. Este restaurante abrió sus puertas en el barrio del sur de Zaragoza en 2010 como un pub-cafetería, pero al poco tiempo amplió su carta de comida en la que no faltan las raciones, bocadillos, ensaladas, pizzas y hamburguesas.

Para quien nunca haya estado en el local, donde también se puede ver el fútbol incluso algún monólogo, quedará sorprendido con el ambiente y los detalles del decorado que te transportarán a un lugar exótico.

Pizzería da Claudio Montecanal

Otra comida muy popular antes de una noche de juerga es sin duda la pizza y cerca del Recinto Ferial hay uno de los mejores restaurantes de toda Zaragoza. Para poder degustar una de las múltiples pizzas artesanales elaboradas en horno de leña de la Pizzería da Claudio hay que desplazarse hasta Montecanal.

Este restaurante, especializado en comida para llevar que nació para recrear la tipica «pizzeria d’asporto» tan característica y tradicional en Italia, tiene un pequeño local para poder comer las pizzas en el interior.

Bulebar Montecanal

Si hay un restaurante que no falla en ningún momento del día ni del año es sin ninguna duda Bulebar Montecanal, que tiene otros dos locales en la ciudad como Casalizio y Bulebar Centro. Este restaurante familiar fue diseñado para disfrutar con la familia y los amigos.

El local de Montecanal cuenta con cuatro cuatro ambientes diferentes: un comedor superior con capacidad para 90 personas, la terraza cubierta y climatizada para 60 personas, los dos salones interiores en la planta baja con capacidad para 70 y 30, y el servicio de cafetería disponible todo el día con mesas altas y bajas. Además de menú especial y menú diario, Bulebar Montecanal tiene carta de noche con unos huevos rotos y pizzas más que apetecibles.

La Hora Montecanal

Otra oferta gastronómica de renombre en Montecanal es La Hora, una taberna de toda la vida que te ofrece la posibilidad de tomar una cerveza o un cóctel con un bocadillo o raciones a un precio bastante asequible. En la nutrida carta del establecimiento podrás encontrar huevos rotos, hamburguesas, ensaladas o tostadas.

Ristorante Pizzería Diavola

Volviendo a Valdespartera y a muy pocos metros del Recinto Ferial encontramos otro restaurante italiano especializado en pizzas. El Ristorante Pizzería Diavola Italiana es famoso por su comida italiana casera con unas pizzas napolitanas hechas en un horno de piedra. Se trata de un sitio bastante pequeño, pero que merece la pena hacer una visita para comer pizzas de un grandísimo nivel.