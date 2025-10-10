Dónde comer buen ternasco en Zaragoza estas Fiestas del Pilar: estos son los mejores restaurantes

Las Fiestas del Pilar son sinónimo de saborear gastronomía aragonesa. Zaragozanos y visitantes aprovechan la semana grande de Zaragoza para degustar platos típicos como son las migas o el ternasco. Hay muchos restaurantes repartidos por la capital aragonesa que van a servir ternasco en los próximos días, pero solamente algunos están especializados en cocinar a fuego lento una buena ración de ternasco asado o unas numerosas costillas a la brasa.

La Cazuela

El restaurante de las Delicias lleva 35 años sirviendo platos tradicionales de la comida aragonesa cocinados en su precioso horno de leña. Carlos Agustín y María Pilar Bes están al frente del establecimiento que ganó este año 2025 el premio al Mejor Ternasco asado tradicional de Aragón por su clásica "paletilla asada de Ternasco de Aragón IGP con patatas panadera".

Este restaurante cuenta con un menú del día por 16 euros, otro de fin de semana por 26 y una carta muy completa con huevos rotos, ensaladas, pescados chuletas de ternasco, chuletón, cabrito al horno o la paletilla de ternasco.

La Rinconada de Lorenzo

La Rinconada de Lorenzo es un restaurante clásico de Zaragoza especializado en comida tradicional aragonesa y de calidad. Para muchos zaragozanos, este establecimiento situado en la plaza San Francisco y gestionado desde hace décadas por la familia Navascués, cuenta con el mejor ternasco asado de la ciudad. En los últimos años también se han sumado a la moda de comida para llevar.

El ternasco es un gran protagonista de la carta de La Rinconada de Lorenzo con aperitivos como Lorenzito, una crepe de ternasco con vino de Aragón, o las madejitas con ajo aceite. Como plato principal puedes pedir media paletilla de ternasco de Aragón, jarretes de ternasco de Aragón guisados al estilo montañés, manitas de ternasco o costillas de ternasco.

La Garnacha

Uno de los mejores restaurantes tradicionales de Zaragoza es La Garnacha. Este asador, muy bien decorado, está especializado en carnes a las brasa y cuenta con un menú diario por 18,5 euros, un menú fin de semana por 36 y un menú degustación por 43.

La carta variada recorre la cocina tradicional aragonesa donde sobresale la media paletilla de ternasco de Aragón por 19,50 euros. Además, como buenos especialistas a la brasa, la Garnacha también sirve costillas de ternasco con guarnición.

La Ternasca

Si te gusta el ternasco de todas las formas posibles debes visitar obligatoriamente La Ternasca. Este restaurante situado en El Tubo cuenta con una gran barra repleta de muchas versiones del ternasco. "No van a ser paletillas asadas con patatas panaderas y chuletillas a la brasa", explican en su página web. En La Ternasca podrás comer ternasco en forma de croquetas, canelones, burritos e incluso con nitrógeno líquido y otras técnicas vanguardistas.

Palomeque

Otro clásico de Zaragoza para comer ternasco es sin duda El Palomeque. Este restaurante sofisticado de cocina aragonesa ganó el premio en 2025 al Mejor ternasco asado no tradicional de Aragón gracias a su plato 'ternasco de Aragón asado con puré de tubérculos y verduritas de la ribera'. Este establecimiento ganó el mismo premio pero en la categoría tradicional en 2022.

El Palomeque cuenta incluso con un menú ternasco de Aragón por 66 euros con entrantes como carpaccio de tomate rosa con jamón ibérico y langostinos, migas con foie mientras el plato principal es una paletilla de ternasco de Aragón IGP asada con patatas al horno.