Cristiano Torres, por la puerta grande en su alternativa

Por fin se desveló el misterio que tan celosamente guardó esta empresa rácana y tramposa que hasta bien entrada la mañana de este viernes no dio a conocer el cartel definitivo con el propósito de retrasar lo más posible la devolución de entradas de aquellos tenedores de papel que estaban locos por recuperar su dinero debido a la baja de Morante y Manzanares.

Los han puteado hasta el último momento intentando provocar su desistimiento a recuperar lo que habían comprado por internet o, si fue por taquilla, retrasando la publicación de ese cartel con los cambios que abrían plazo para la dicha devolución.

Y en gran medida lo consiguieron porque siendo viernes quién no se iba a plantear -ya que no podía recuperar el dinero de modo inmediato después de tanto valladar, excusa e impedimentos- acudir al coso zaragozano.

De perdidos al río, dirían los incautos y perezosos conformistas que picaron. O que quizá prefirieron pájaro en mano viendo los antecedentes.

Corrida de Cuvillo de tercera o cuarta división

Pero ¿en qué se parece un cartel con Morante y Manzanares a otro con Fernando Adrián y Castella? Y, a lo visto en el ruedo, seguro que la corrida de Cuvillo de tercera o cuarta división que ha salido al ruedo misericorde nada tenía que ver con la que la tropa de Morante habría visto y reseñado en el campo meses atrás y que costaría el doble o más.

Porque ese al que llaman leyenda no hubiera venido a Zaragoza con semejante colección de adefesios añosos, destartalados y en ruinas que desfilaron, uno tras otro, con el follón incluido en ese sexto que se partió el cuerno por la cepa al topar con un burladero y que tardó en ser devuelto.

Porque el reglamento indica que la res que se lesiona una vez está en el ruedo no tiene por qué ser devuelta. Otra cosa es que el presidente, aduciendo una posible alteración de orden público tome la decisión de mostrar el pañuelo verde. Y le pasó la pelota al empresario, al que, una vez consultado, obligó a retratarse públicamente y aceptar la devolución de parte antes de que aquello se hundiera por una bronca tan estruendosa que temblaban los cimientos del garito. Eso con los gritos de fondo contra el señor Zúñiga Manso. Sonrojante. Patético.

Era el sexto, con un Cristiano Torres ya con dos orejas del toro de la alternativa en la buchaca en otra disposición. Por primera vez no tenía que salir a revientacalderas, a dejarse la piel a jirones y/o volar por los aires una y otra vez.

Ese toro sobrero le permitió derechear con un sosiego y un temple admirables a lo largo de una faena sentida y que, para no negar el gen Torres, terminó con el arrimón al que Cristiano no sabe renunciar.

El renacimiento de Cristiano Torres

El «otro» Cristiano había nacido en el toro de la alternativa, Pajarraco-72, que salió suavón, con las fuerzas justas (fue muy protestado) y al que el presidente Ezquerra mantuvo en el ruedo apostando tanto que al final se lo entregó todo a Torres y este... lo cuajó de muleta.

Con el capote no hubo nada y, gracias a la acertada lidia de Juan Carlos Rey llegó en condiciones aceptables a la tela colorada. Ahí Cristiano estuvo centradísimo, sobre todo por lo fundamental con unos zurdazos fetén, dándole al toro sus tiempos entre series de muletazos, atendiendo a una estructura pensada que hizo un conjunto de altísimo nivel epilogado por una estocada algo contraria que puso al toro patas arriba y a la plaza boca abajo. Soberbio.

Sebastián Castella sin estar mal tampoco destacó. No devolvió la puerta grande del día anterior pero no dejó rastro de su paso por Zaragoza y Fernando Adrián, con un toreo tan plano como ausente de cimas emocionales, incapaz de arrancarte ese ooooooolé arrastrado desde las entrañas, fue puro Stajanov.

Abusando del toreo por alto y largando muleta de abajo a arriba (a la contra del catón) las más de las veces escapó por el don que atesora: les mete la mano con una certeza y efectividad asombrosas. Así, faenas mediocres rematadas con arrimón y espadazo como el quinto acaban en premio.

La ficha

TOROS DE NÚÑEZ DEL CUVILLO. El sexto fue devuelto al partirse un cuerno por la cepa y sustituido por otro del mismo hierro.

SEBASTIÁN CASTELLA. Que entró para reemplazar a Morante de la Puebla. Silencio tras aviso y silencio.

FERNANDO ADRIÁN. Sustituía a José María Manzanares. Silencio y oreja tras petición.

CRISTIANO TORRES. Tomaba la alternativa. Dos orejas y vuelta tras petición.

ENTRADA. Lleno. Bien el presidente Ezquerra, manteniendo la postura de negar los trofeos si hay pinchazos previos.