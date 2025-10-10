El espectáculo ideal para personas sensibles al ruido y mascotas en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2025 continúan con su particular programación antes del cierre de las fiestas. La capital aragonesa se prepara para la llegada de un sinfín de turistas que saldrán a las calles de la capital aragonesa este fin de semana para disfrutar de alguno de los actos que están programados antes de la traca final que tendrá lugar el lunes 13 de octubre. Aunque todos los ojos están puestos en la Ofrenda de Flores del domingo, Zaragoza se prepara para la celebración de un espectáculo novedoso y nunca antes visto.

La capital aragonesa presenta una de las novedades más esperadas de estos Pilares: un espectáculo de fuegos artificiales sin ruido. El Parque Pignatelli ha sido el escenario elegido para el lanzamiento de una pirotecnia diferente que prioriza la belleza visual sobre el estruendo y el ruido tradicional. Esta iniciativa está específicamente diseñada para aquellas personas con sensibilidad acústica, colectivos vulnerables y mascotas que sean sensibles al ruido.

Esta propuesta sustituye los estruendos tradicionales por una combinación de elementos visuales y efectos de luces. De esta forma se garantiza que los más pequeños puedan participar en esta experiencia pirotécnica sin molestias en los oídos. Esta alternativa ya se ha puesto en funcionamiento en otras parte del mundo y es la primera vez que se llevará a cabo en Aragón.

Cuándo son los fuegos artificiales sin ruido

Los fuegos artificiales sin ruido están programados para este sábado 11 de octubre a las 21.00 horas desde el Parque Pignatelli. Este espectáculo combina efectos visuales con un acompañamiento musical donde se eliminan los fuertes sonidos y las explosiones que caracterizan a los fuegos convencionales.

El objetivo de este show es disfrutar del efecto y juego de luces que se proyectará en el cielo de la capital aragonesa. Este no será el único día con la presencia de fuegos artificiales antes del final de las fiestas. El espectáculo más esperado está programado para el lunes 13 de octubre, a las 22.30 horas, desde el Parque Macanaz con motivo del cierre de las fiestas.