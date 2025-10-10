El éxito año tras año de la Oktoberfest de Valdespartera: "Es una cita obligatoria del Pilar"

La banda suena fuerte en la carpa animando a que los asistentes se levanten, las jarras de cerveza se alzan en el aire y miles de personas bailan y cantan al ritmo de canciones alemanas. Así se vive una sesión más en la Oktoberfest de Valdespartera, uno de los lugares más populares de las Fiestas del Pilar.

Una gran carpa en el recinto ferial decorada al estilo bávaro, acoge cada día a peñistas, grupos de amigos, familias y hasta turistas de otras ciudades españolas que no dudan en asistir a la cita. Entre ellos, una joven que acaba de llegar desde Madrid para repetir la experiencia por segundo año consecutivo. «Es nuestro primer día, llegué ayer de Madrid, soy peñista aunque hoy no voy con la ropa del grupo», cuenta riéndose.

Tiene claro que quiere pasárselo bien, pero esta vez con cabeza: «Por ahora pinta bien, el año pasado acabé muy mal, así que este año espero acordarme. Hoy cenaré, que es importante». Y si hay algo que define este evento es que engancha. Así lo confirma otra joven de unos 25 años que, aún tiene energía para repetir en varias ocasiones esta fiesta de la cerveza tan señalada: «Me lo estoy pasando muy bien, me encanta esta fiesta. Vengo todos los años, además ayer estuve y hoy también».

Asistentes fieles

Para otros, esta fiesta no es ninguna novedad. Personas de alrededor de 50 años que llevan años acudiendo fielmente, afirman que la Oktoberfest ya es una parte imprescindible del calendario pilarista: «Venimos todos los años y la verdad que es una cita obligatoria del Pilar», aseguran con las jarras en la mano junto a su grupo de amigos.

Un grupo de amigos en la carpa de Valdespartera. / Jaime Galindo

Entre los pasillos del recinto de casetas y atracciones, también hay quien combina el espíritu festivo con un toque de diversión. Como un hombre de alrededor de 30 años, que muestra con orgullo su peluche recién ganado en una caseta: «La verdad que por ahora estoy contento pero tranquilo, vengo todos los años y bien», comenta con una sonrisa. Pero si hay alguien que resume el espíritu eufórico de la sesión de este viernes, es un joven que ronda los 25 años y no se corta: «La verdad que me lo estoy pasando demasiado bien. Esta fiesta es la que más me gusta», dice animado junto a la banda.

La Oktoberfest de Valdespartera se ha consolidado como un punto de encuentro donde distintas generaciones conviven entre cerveza, codillo, música y risas. Es el lugar donde muchos repiten cada año y otros vienen por primera vez, pero todos coinciden en sus ganas de pasarlo bien y terminar la noche con una experiencia positiva. En una carpa donde la cerveza nunca falta, la fiesta sigue siendo uno de los grandes atractivos de estas fechas tan señaladas. No importa la edad que tengas, aquí lo principal es brindar por los amigos, las fiestas y Zaragoza. Aunque también es importante recordar que hay que cenar antes de empezar.