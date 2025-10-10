La huelga del tranvía durante el Día del Pilar trastoca los planes de muchos zaragozanos: "Yo ya no voy a la Ofrenda"

Tras el anuncio ayer de los sindicatos sobre el mantenimiento de la huelga del tranvía del 12 al 19 de octubre, la preocupación ha crecido entre muchos zaragozanos y zaragozanas. El servicio va a estar paralizado durante todo el Día del Pilar después de que no se llegara a un acuerdo con la empresa gestora. Las tres principales demandas de los trabajadores eran: que la jornada dure entre las siete horas y media y las ocho horas, que los 20 minutos de descanso sean reales (debido a que el recorrido que tienen hasta la sala de descanso les quita tiempo, alegan) y que los empleados de Atención al Cliente tengan un "plus".

A pesar de que la empresa cedió en estos tres puntos, los sindicatos optaron por mantener los parones debido a que, al parecer, no se les concedió una condición clave para desconvocar la huelga: que estas condiciones se apliquen a partir de 2026. El Ayuntamiento de Zaragoza no tardó en mostrar su "sorpresa" y su "malestar" con esta situación, y a algunos vecinos de la ciudad les ha pillado de sopetón.

"No tenía ni idea, no lo sabía", dice este vecino del Actur, que tanto para ir a trabajar a plaza España, como para ir a la Ofrenda el domingo, va a tener que buscarse la vida para moverse por Zaragoza. "Seguramente pediremos que nos lleve mi padre o alguna cosa así", comenta. Otra mujer que reside en Arcosur ya ha descartado la idea de bajar a la ofrenda con sus hijos: "Si hay huelga, yo ya no bajo al centro".

Las afecciones se extenderán hasta la semana que viene por parones repartidos a lo largo del resto de días, lo cual afectará a muchos ciudadanos que vayan a trabajar. Sobre todo, a los vecinos del área metropolitana de la capital. Buen ejemplo es una vecina de Zuera que baja todos los días a trabajar en el hospital Miguel Servet y necesita coger el tranvía. La mujer ya es previsora y comenta que seguramente su marido le acerque en coche antes de ir él a su trabajo a las 7.30. Otro chico de Cuarte de Huerva se moviliza en coche hasta la capital, aparcando en Valdespartera para desde ahí coger el tranvía. "Me viene fatal porque trabajo aquí en la plaza del Pilar", dice el joven.

Incluso esto para algunos les puede venir bien para la salud. "A mí ya me afectó algo la semana pasada, que noté que había menos tranvías y fui en bicicleta a trabajar. Esta huelga me hará volver a cogerla tanto viernes, como sábado, como domingo de la semana que viene.", comenta un hombre en la parada de Plaza España.

La otra cara de la moneda

Hay personas que aunque se hayan enterado algo tarde de esta huelga, poco les va a afectar, al no ser usuarios frecuentes del tranvía. "Lo cojo en momentos determinados y esporádicos, realmente no me importa", explica un hombre. Otra mujer "no tenía intenciones" de ir ni a la Ofrenda de Flores, ni a Valdespartera, ya sea a las ferias o a Espacio Zity.

"Yo claro que voy a ir a la ofrenda, pero no me va a afectar, yo voy de otro modo", dice esta mujer, resolutiva ante el parón. Y por último están los que ni les va, ni les viene, y que aprovechan que el día 13 es festivo para hacer pequeñas escapadas, a otras grandes ciudades como Madrid, o al pueblo.