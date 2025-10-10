JC Reyes sale por la puerta grande en el Espacio Zity

El público de Zaragoza esperaba con ganas al sevillano JC Reyes después de que el rapero cancelara su concierto previsto en abril en el Príncipe Felipe. Este viernes, el Espacio Zity le ha dado la oportunidad de desquitarse ante casi 20.000 personas. Y vaya que si lo ha hecho.

El sevillano, sin pelos en la lengua ni a la hora de cantar ni a la hora de actuar, ha facturado un 'show' rotundo en el que ha recordado cuando cómo triunfó en la música casi sin esperarlo (recibió un Disco de Oro cuando estaba en prisión) y esas primeras canciones le fueron llevando a sus últimas creaciones.

Todas han tenido cabida en un concierto que ha congregado a un público variado en el que han destacado los amantes del género urbano, pero entre el que también se ha podido ver a gente heterogénea atraída por las rimas sin filtro de un JC Reyes que, sin entrar en su perfil, es uno de los nuevos reyes (no es un juego con su nombre) en España de este género.