José Perinea (camarero de sala de la Oktoberfest): "Trabajar con gente que conoces ayuda a pasárselo sumamente bien"

En medio del bullicio de la carpa de la Oktoberfest de Valdespartera, la música en directo y los litros de cerveza que corren de lado a lado por el recinto hay personas que hacen que todo funcione a una velocidad inesperada. Uno de ellos es José Perinea, camarero de sala y veterano del evento, que vive la fiesta de la cerveza con una sonrisa y muchas ganas de pasarlo bien un año más.

“La verdad es que es bastante llevadero, porque la organización es muy buena y trabajar con gente que conoces ayuda a pasárselo sumamente bien, sobre todo por las noches con la banda. Así que no me puedo quejar”, cuenta José con naturalidad reflejando el buen ambiente que se respira dentro de la carpa.

Multitud de asistentes

La fiesta es grande y acoge una gran cantidad de asistentes, pero los problemas con la multitud son inexistentes. Según José, eso se debe en gran parte al buen trabajo del personal de seguridad: “Por lo general no solemos tener ningún problema con la gente, los vigilantes hacen muy buen trabajo. Por esa parte, todo perfecto”.

Este año se le ha asignado el papel de camarero de sala, pero no es nuevo en las filas de la fiesta de la cerveza del Pilar. “Llevo más años trabajando aquí, pero este año estoy contento con el rol que me ha tocado. Tenemos distintas posiciones y al final nos ayudamos entre todos”, explica. Esa colaboración entre compañeros es, para él, una de las claves del buen ambiente que se vive detrás de las barras: “A los que entran nuevos, los que ya llevamos más tiempo los ayudamos bastante y así vamos haciendo equipo”.

José es uno de los rostros que no siempre se ven, pero que son fundamentales para que la fiesta funcione y que los asistentes tengan una experiencia positiva. La Oktoberfest refleja que no solo los que vienen a cenar y bailar en la fiesta pueden pasárselo bien, sino que los que trabajan con tanto ajetreo en la carpa también pueden disfrutar si se respira un buen ambiente cooperativo y una actitud positiva.