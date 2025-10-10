Loquillo cita este sábado a los amantes del 'Rock and roll' en el Príncipe Felipe
El roquero celebrará en la víspera del Pilar cinco décadas sobre el escenario repasando grandes éxitos a partir de las 21.00 horas en el marco de su gira 'Corazones Legendarios”
Los amantes de la buena música se preparan para ver en acción de nuevo en Zaragoza a un icono del panorama nacional. El pabellón Príncipe Felipe acogerá este sábado 11 de octubre a las 21.00 horas la gira 'Corazones Legendarios' de Loquillo, un artista reconocible y auténtica 'rock star'.
Zaragoza se convertirá en el templo del 'rock and roll' para celebrar sus cinco décadas sobre el escenario. El 'Loco' repasará sus grandes éxitos en una noche promete emociones fuertes. El artista nunca defrauda a sus incondicionales. Su carisma y presencia en el escenario son sinónimos de éxito y público entregado. Así, el 'rock' y ciertas dosis de nostalgia se mezclarán durante un par de horas en un encuentro que los fans recordarán con cariño.
Loquillo recorre en 'Corazones Legendarios' su amplio repertorio de canciones. Su porfolio incluye incunables musicales como ‘Cadillac solitario’, ‘Rock and roll star’, ‘El rompeolas’, ‘El ritmo del garaje’, ‘Feo, fuerte y formal’ o ‘Rey del glam’, todos himnos que proporcionan una sonrisa de complicidad a diferentes generaciones y audiencias.
'Rock' directo y sin artificios
Su carisma y voz grave permiten a Loquillo imponer su ley sobre el escenario con un espectáculo directo y sin artificios. Sin duda, el concierto de Loquillo es una cita imprescindible para los amantes del 'rock', acostumbrados a aullar a gritos canciones de leyenda por las noches, ya sea sentados en un viejo Cadillac de segunda mano o bailando y disfrutando sobre el escenario. A sus fieles les hace falta poco para ser felices. Tengan o no tengan un camión, los seguidores zaragozanos de Loquillo disfrutarán de la buena música en la víspera del Pilar.
Loquillo es uno de los máximos referentes de una música que aporta libertad y rebeldía. Sus seguidores ven en él una figura atemporal que combina desde el 'rock' más directo hasta la canción de autor. En cada concierto, el roquero demuestra que la veteranía es un grado y que ha trascendido la música para convertirse en un icono social, revitalizando clásicos y defendiendo la libertad más allá de las modas y los algoritmos. Este sábado 11 de octubre lo volverá a demostrar.
