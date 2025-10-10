El Mercadillo de Las Armas se suma a la oferta de ocio del fin de semana grande de las Fiestas del Pilar

El Mercadillo de Las Armas regresa este fin de semana a Zaragoza, el sábado 11 y domingo 12 de octubre, con una variada oferta de puestos de alimentación, artesanía, libros, un estudio de tatuaje con su diseño especial de la Virgen del Pilar, así como actos especiales como el encierro infantil del Culicornio, además de talleres para toda la familia, pintacaras y cuentacuentos.

Tras el éxito de público y ventas vivido en la previa de los Pilares, la plaza de Las Armas abrirá sus puestos a partir de las 11.00 horas con diferentes novedades. En el mercadillo de artesanía y alimentación, nuevos puestos se sumarán a la oferta ofrecida en el Mercadillo de Las Armas que une alimentación (cafés, cerveza, dulces, aperitivos, bocadillos) con la mejor literatura, bisutería, textil o artesanía. También habrá iniciativas solidarias con la protectora de animales El Rincón de Nekomiau.

Como gran novedad, en el local número 4 de la plaza de Las Armas estará Inari Tattoo Studio con sus tatuajes únicos y personalizados, entre ellos, un innovador diseño de la Virgen del Pilar.

Este sábado 11 de octubre a las 12.00 horas llegará el primer encierro del Culicornio que se celebra en la plaza de Las Armas. Los peques podrán ser perseguidos por este simpático personaje --un culo con cuernos-- basado en los personajes del libro Animalastros. Los culicornios pueden tener formas y poderes diferentes: unos son más grandes, otros pequeños, unos tienen dos cuernos, otros viven en el mar.

Otras actividades infantiles serán los cuentacuentos, los pintacaras y los talleres de Espacio Boteral durante toda la jornada. Se sumará también Universo Marevoli con un taller familiar a las 17 horas. Y muchos y divertidisimos cuentacuentos: Luis Pisa a las 12.00 horas, La sita Bea a las 13.00 horas, Hola Monstruo a las 17.30 horas y Animalastros a las 18.00 horas.

Y el domingo 12 regresarán de nuevo Espacio Boteral y Hola Monstruo con pintacaras, cuentacuentos y talleres para celebrar el dia grande de las Fiestas del Pilar. Por la mañana, habrá actividades infantiles desde las 11.30 horas y por la tarde será a partir de las 17.30 horas.