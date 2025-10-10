Mikel Izal retorna a Zaragoza con su nuevo proyecto

El Espacio Zity vivirá este sábado 11 de octubre una sesión de indie y electrónica que comenzará a las 17.30 horas, encabezada por Mikel Izal, que dará inicio a su concierto a partir de las 21.30 horas. El plan perfecto para ver atardecer mientras se suceden djs y conciertos. Cuatro propuestas que abarcan desde la música hecha para emocionar y la que está pensada para no parar de bailar: Miss Caffeina, We Are Not Djs, Juancasupersub DJ Set y Rialto.

Mikel Izal regresa al Zity tras su última visita en 2022 con la banda Izal, y lo hace con nuevo proyecto en solitario. Su álbum 'El miedo y el paraíso' se ha convertido en un fenómeno, con canciones como 'La fe', 'El paraíso' o 'La gula' que ya suman millones de reproducciones. Un viaje sonoro que presentará en directo con nueva banda, producción escénica y repertorio que repasa también algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera.

Eso sí, nada más termine su actuación el cantante navarro, le sucederá Miss Caffeina. Uno de los grupos imprescindibles del pop alternativo español. Con casi dos décadas de trayectoria e himnos como 'Mira cómo vuelo' o 'Reina', la banda madrileña llega en plena forma y con nuevo disco en camino: Buenasuerte, previsto para este otoño. Sus últimos adelantos ya han generado expectación entre su fiel base de fans y nuevos oyentes.

Tardeo con DJs

La tarde comenzará a las 17.30 horas con dos sesiones de djs para ir calentando el ambiente: We Are Not Djs, habituales en los mejores festivales como el Sonorama o el Gigante entre muchos otros y nombrados Mejor DJ nacional por la revista musical RockdeLux; Juancasupersub, el batería de Supersubmarina que ahora está dejándonos ver su gusto musical, esta vez detrás de los platos y el zaragozano Rialto, con más de dos décadas de trayectoriaa sus espaldas.

A todo este se suma, la sesión de noche de Coliseum que promete arrasar entre los fans del techno. Todavía quedan entradas disponibles a la venta en la página web de Espacio Zity para disfrutar de una sesión de puro entretenimiento musical.