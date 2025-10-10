Morad ondea en Zaragoza la bandera con la que polemizó con Ayuso

Morad El Khattouti El Horami, Morad, siempre rodeado de polémica, llenó este jueves el Espacio Zity en otra noche multitudinaria de las Fiestas del Pilar en la que el público mayoritariamente joven abrazó la propuesta del trapero (lo del estilo daría para un debate más amplio), que hizo un repaso de su carrera y no dudó en lanzar guiños al público, como cuando subió al escenario a un niño de "Montañana" de 10 años.

En el transcurso del 'show', el catalán, nacido en Hospitalet de Llobregat de padres marroquís, ondeó una bandera palestina en un gessto habitual en sus conciertos que provocó la ovación del público. Morad que no rehúye nunca ninguna polémica hace quince día detuvo uno de sus conciertos para, también con la bandera de Palestina encima, atacar a Isabel Díaz Ayuso: "No os dejéis engañar, yo nunca he creído en la política, no creo en uno ni en el otro, ni en izquierdas, ni en derechas, ni arriba o abajo. Yo nunca pienso en eso, pienso en mi madre, en ayudarla y lo que me toque en la vida será. Hay que entender una cosa, que la gente habla muy mal. De corazón, no quiero decirlo, pero lo voy a decir... "Lo voy a decir con respeto, ojalá la vida nunca te pase una desgracia Ayuso para hablar así de mis hermanos palestinos. Tiempo al tiempo, la vida te pondrá en su lugar. Espero que nunca te pase la vida, con eso se lo digo a ella, que quien la sigue la consigue tarde o temprano", clamó desde el escenario.