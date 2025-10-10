La música electrónica resonará en la plaza del Pilar

Los conciertos en la plaza del Pilar son una tradición durante las fiestas en la capital aragonesa y este sábado 11 de octubre le llega el turno a uno de los eventos más clásicos dentro de este itinerario, Los 40 Independance. El festival de música electrónica vuelve a Zaragoza un año más con los mejores artistas y promete llenar de nuevo el corazón de los asistentes a partir de las 21.30 horas en el escenario Ambar Fuente de Goya.

Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel the Kid ft Noemy, Dany BPM, Arturo Grao y José M. Duro serán los encargados de dar horas de espectáculo y convertir la plaza en una auténtica pista de baile para todos los zaragozanos y zaragozanas que deseen asistir al evento. Este festival sirve para reivindicar la música electrónica, en la multitud de variantes que existen y que se van ampliando casi día a día, sigue teniendo un público potencial que se cuenta por miles de personas.

Como ya es habitual, el acceso a Los40 Independance será libre y gratuito para todos los asistentes, consolidándose así como una de las propuestas más populares y accesibles del programa festivo.