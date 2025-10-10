La música electrónica resonará en la plaza del Pilar
El festival Los40 Independance vuelve un año más a la capital aragonesa a partir de las 21.30 horas este sábado 11 de octubre en el escenario Ambar Fuente de Goya.
Los conciertos en la plaza del Pilar son una tradición durante las fiestas en la capital aragonesa y este sábado 11 de octubre le llega el turno a uno de los eventos más clásicos dentro de este itinerario, Los 40 Independance. El festival de música electrónica vuelve a Zaragoza un año más con los mejores artistas y promete llenar de nuevo el corazón de los asistentes a partir de las 21.30 horas en el escenario Ambar Fuente de Goya.
Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel the Kid ft Noemy, Dany BPM, Arturo Grao y José M. Duro serán los encargados de dar horas de espectáculo y convertir la plaza en una auténtica pista de baile para todos los zaragozanos y zaragozanas que deseen asistir al evento. Este festival sirve para reivindicar la música electrónica, en la multitud de variantes que existen y que se van ampliando casi día a día, sigue teniendo un público potencial que se cuenta por miles de personas.
Como ya es habitual, el acceso a Los40 Independance será libre y gratuito para todos los asistentes, consolidándose así como una de las propuestas más populares y accesibles del programa festivo.
