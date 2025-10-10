Naiara reina en casa y le canta una jota a la Virgen del Pilar: "Vamos a reventar la plaza"

Con fans apostados desde mediodía a los pies del escenario de la plaza del Pilar cuando todavía no se había celebrado ni la prueba de sonido, es muy complicado que un concierto no sea un rotundo éxito. Si a eso le sumamos que es una de las citas que, año tras año, llena la plaza del Pilar, no habría mucho más que añadir. Pero, por si acaso, miramos el cartel, Naiara (ya saben, «acelera, maña»), Nil Moliner, Ruslana, Paul Thin, Samuraï, Walls y DePol. Ahora sí que no hay nada más que decir.

Miles de personas (no hay dato oficial todavía pero más de 40.000 personas) han acudido este viernes a la llamada de Los40Pop que, como no podía ser de otra forma, estaba coronada por la presencia de la aragonesa Naiara. La artista, además, ponía su particular morbo ya que era su reaparición después de cancelar la gira prevista supuestamente por problemas (un retraso de fechas) en el «lanzamiento del disco».

Pancartas de todo tipo

Y la zaragozana no ha decepcionado a sus seguidores (muchos de ellos muy jóvenes le han recibido con pancartas de todo tipo) y, una vez más, demostró con su energía electrizante y sensualidad que sigue aspirando a ocupar un lugar destacado en el pop nacional y que la espera de su primer disco se está retrasando mucho más de lo que desean sus fans. Y para el recuerdo queda su salida al escenario canatándole una jota a la Virgen del Pilar. A partir de ahí mucha enegería y mucho movimiento para reventar la plaza, "que se note que somos maños".

No ha sido la única especialmente aclamada ya que Nil Moliner ha vuelto a comprobar que cuenta con un público muy fiel en la ciudad y Ruslana, sin cortapisas de ningún tipo, tampoco se ha quedado a la zaga en elogios recibidos.

En la plaza del Pilar había mucho público familiar pero también seguidores de cada uno de los artistas de esta nueva hornada del pop y también, un clásico, curiosos que pasaban por allí o que no pasaban pero que se acercaron a disfrutar un rato del «concierto de la jornada».