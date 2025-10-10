Noche de baile en la Estación del Norte con King África y Bonnie M. Experience
Miles de personas se apuntan a una velada cargada de nostalgia
King África y Bonnie M. (Experience, claro) han sido las dos apuestas de este viernes del escenario de la Estación del Norte y las dos contaban con el comodín del público como se decía en aquel famoso programa. ¿Quién no ha bailado una noche cualquier alguna canción de King África? ¿O de Bonnie M? Pues exactamente ese tipo de espectadores es el que se ha congregado en la explanada de la Estación del Norte que ha convertido el lugar en una discoteca de baile improvisada... eso sí, justo es decirlo, a la gente joven no era fácil encontrarla en el barullo.
En el escenario, King África no ha dejado de lanzar un 'set list' de canciones conocidas (hasta las que no sabía la gente que se las sabía, se las sabía). No le ha ido a la zaga el tributo a Bonnie M., que también ha interpretado todos esos temas que han protagonizado las melodías de una generación. Otra noche para la nostalgia.
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se ha disparado un 467% en solo diez años