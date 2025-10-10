Noche de baile en la Estación del Norte con King África y Bonnie M. Experience

King África y Bonnie M. (Experience, claro) han sido las dos apuestas de este viernes del escenario de la Estación del Norte y las dos contaban con el comodín del público como se decía en aquel famoso programa. ¿Quién no ha bailado una noche cualquier alguna canción de King África? ¿O de Bonnie M? Pues exactamente ese tipo de espectadores es el que se ha congregado en la explanada de la Estación del Norte que ha convertido el lugar en una discoteca de baile improvisada... eso sí, justo es decirlo, a la gente joven no era fácil encontrarla en el barullo.

En el escenario, King África no ha dejado de lanzar un 'set list' de canciones conocidas (hasta las que no sabía la gente que se las sabía, se las sabía). No le ha ido a la zaga el tributo a Bonnie M., que también ha interpretado todos esos temas que han protagonizado las melodías de una generación. Otra noche para la nostalgia.