¿Por qué le lanzaron un gallo a Castella tras su corrida de toros en Zaragoza?

Es habitual que se premie la buena faena de un torero con las orejas y el rabo del animal. Quizás algo menos corriente, al menos en España, es que el diestro termine posando, además de con los trofeos del astado, con un gallo (vivo) al cual alza al cielo. Eso es precisamente lo que ocurrió este pasado jueves en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza en el marco de las fiestas del Pilar.

El francés Sebastián Castella fue el gran triunfador de la tarde estrenando la puerta grande de esta feria del Pilar. No lo tenía fácil, más si cabe cuando todavía estaba a flor de piel la ausencia de todo un gigante como Morante. Sin embargo, la anécdota para propios y extraños había ocurrido instantes antes, todavía sobre la arena.

En realidad fueron dos las anécdotas que dejaron la faena, porque el otro protagonista de la tarde, el aragonés Aaron Palacio, acaparó todos los focos al "brindarle la muerte de este toro" a la alcaldesa Natalia Chueca, presente en el tendido, para agradecerle el "apoyo que le ha dado a la escuela y por fomentar en toro en Aragón". Un reconocimiento tácito después de que el Ayuntamiento de Zaragoza duplicara la ayuda económica a la escuela taurina Mar de nubes, donde se formó Palacio, pasando de los 20.000 a los 40.000 euros en este 2025 tras un pacto con Vox.

Un gallo en La Misericordia

La sorpresa del día vino Castella mató su segundo toro, el que le elevó al reconocimiento público, un espectador del tendido lanzó un gallo vivo al ruedo. No fue lo único que llovió desde el graderío, que también arrojó flores y diferentes enseres para celebrar lo que acababan de ver, pero sí lo más llamativo.

El lanzamiento del ave se interpreta como un gesto de alabanza y homenaje, y aunque no es para nada habitual, no es la primera vez que se produce una anécdota similar en una plaza de toros. Sea como fuere, el diestro francés no dudó en coger al animal y alzarlo en señal de júbilo mientras con la otra mano sostenía una de las orejas logradas.

Una escena similar se vivió con el diestro aragonés. Al concluir su faena, desde otro punto de la grada, otro espectador lanzó otro gallo, también vivo, que Palacio tampoco dudó en alzar con orgullo.

Aaron Palacio muestra un gallo lanzado desde el tendido / Jaime Galindo.

La pregunta que flota en el ambiente es cómo se permitió acceder al recinto a un asistente con un gallo vivo. La plaza de toros no permite, en cambio, según información de su propia web, entrar con un casco de moto, un palo selfie o bolsas o mochilas con una capacidad superior a 25 litros.