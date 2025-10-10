Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, viernes 10 de octubre

Llegan los días fuertes de las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza. Este viernes es una de las jornadas con más actividades en la ciudad que se prepará para la llegada de miles de turistas. Entre otras cosas se puede disfrutar del Parque de las Marionetas en la zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta, el león garganchón estará en la plaza del Pilar, King África actuará en la Estación del Norte y la Cadena Ser presenta los40 Pilar Pop con Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol.

Viernes 10 de octubre