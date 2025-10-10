Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, viernes 10 de octubre
Consulta el programa para el resto de días
Llegan los días fuertes de las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza. Este viernes es una de las jornadas con más actividades en la ciudad que se prepará para la llegada de miles de turistas. Entre otras cosas se puede disfrutar del Parque de las Marionetas en la zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta, el león garganchón estará en la plaza del Pilar, King África actuará en la Estación del Norte y la Cadena Ser presenta los40 Pilar Pop con Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol.
Viernes 10 de octubre
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 10:30 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA: EL PILAR (10:30 h), ZIERZO (11:00 h), BLASÓN ARAGONÉS (11:30 h), BALUARTE ARAGONÉS (12:00 h), USANZA ARAGONESA (12:30 h), RAÍCES DE ARAGÓN (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 11:00 h.: TALLER INFANTIL “PILARES”. Dirigido a niños de 4 a 10 años. Pases gratuitos a las 11:00 y 12:30 horas previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja.
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. ENCIERRO DE MINI BUEYES (-12 años incluido). Plaza de Toros de La Misericordia.
- 12:00 h.: EL PILAR EN GARRAPINILLOS. MARZO MAYEA (Aragón) presenta "Segur-ata". Plaza de España.
- 12:00 h.: EL PILAR EN MOVERA. HELENA PERDOMO Y PEPÍN BANZO (Aragón) presenta "Tiempos mágicos". Plaza Mayor.
- 12:00 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MÁSCARAS DE ANIMALES. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DIEGO MELÉNDEZ (concierto en acústico). Parque de San Pablo.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Gran verbena infantil”. Parque de San Pablo.
- 14:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON STARKYTCH DJ SET. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CANALLA CLUB CON DJ RIALTO. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 16:00 h.: TALLER SENSORIAL PARA BEBÉS (1 y 2 años) y LITTLE CHEF (3-10 años, acompañados de un familiar). En Kids&Us Actur, azucarera, Miraflores, Miralbueno, Romareda, Universidad, Parque Venecia y Valdespartera. Plazas limitadas. Consultar horarios y hacer Inscripción previa Vía WhatsApp: 722436774.
- 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: BALUARTE ARAGONÉS. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MÁSCARAS DE ANIMALES. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Morante de la Puebla, Manzanares, Cristiano Torres. Ganadería Núñez del Cuvillo. Plaza de Toros de La Misericordia. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: AIRES DE ALBADA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 18:00 h.: EL PILAR EN PUERTO VENECIA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
- 18:00 h.: OFF DE CALLE. EL ESPEJO NEGRO (Andalucía) presenta “La cabra”. Plaza San Felipe.
- 18:00 h: HUMOR. ZANGUANGO TEATRO (País Vasco) presenta “El peor espectáculo del mundo (de momento!!!)”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: EL PILAR EN PARQUE GOYA. CACHITOS SHOW (Aragón) presenta "En busca del arcoiris". Parque de los Tapices.
- 18:00 h.:EL PILAR EN UNIVERSIDAD. LAS PUEYO PRODUCCIONES (Aragón) presenta “Mamarrachas bingo". Plaza San Francisco.
- 18:00 h.:EL PILAR EN HARINERA ZGZ. NEW KIDS IN THE SWING. Harinera ZGZ (Av. de San José, 201).
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Gran verbena infantil”. Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:00 h.: Fiesta musical LA RUTA DEL TIEMPO DE LOS ‘80, ‘90 y ‘00 por Onda Aragonesa. CC. Los Porches del Audiorama (Terraza de Océano Atlántico).
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL LA ALMOZARA. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. BOT PROJECT (C. Valenciana) presenta Collage 2024”. Parque Delicias.
- 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: RAÍCES DE ARAGÓN. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “LOS GAVILANES”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).
- 19:00 h.: REMINISCENCIA. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 19:00 h.: LA NOCHE DE MARIBEL VERMUT con MARÍA DE RADA. (Humor, clown, música). Centro Cívico Salvador Allende.
- 19:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)
- 19:00 h.: PROMETEO, con EL GATO NEGRO TEATRO & STIVALAZZIO. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)
- 19:30 h.: KING ÁFRICA + BONEY M. Estación del Norte.
- 19:30 h.: OFF DE CALLE. LADINAMO (Cataluña) presenta “LaDinamo funk”. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.
- 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).
- 20:00 h.: OFF DE CALLE. ALMOZANDIA TEATRO (Aragón) presenta “Ton Town West”. Plaza Salamero.
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. PURA VERBENA. Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 20:00 h.: “MEA CULPA”, MONÓLOGO de MINERVA ARBUÉS. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)
- 20:00 h.: FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 20:00 h.: “Y TÚ, ¿TIENES PUEBLO?” con FRAN PATI. Teatro Arbolé.
- 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Compositores españoles: Alberto Iglesias, Roque Baños, Zeltia Montes, Fernando Velázquez y otros. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.:LA GRAN ZARZUELA Y LOS GRANDES DE LA JOTA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 21:00 h.: RONDAS JOTERAS: TEMPLANZA ARAGONESA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 21:00 h.: LA MILAGROSA + CALAVERA. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
- 21:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. MARIONETAS PARA ADULTOS con CORIOLIS TEATRO. De 21:00 a 22:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: JC REYES. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 21:00 h.: SLOW BURN DRIFTERS (USA) Alternative-Indie, Gothic Americano, y Dream Pop
- + FULCANELLI (Barcelona). Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 21:00 h.: GREEN HOT CHILI PICKLES (Tributo a Red Hot Chili Peppers). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 21:00 h.: NOCHE DE BIRRAS (Tributo a MÁS BIRRAS). La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).
- 21:30 h.: 1982, tributo a ILEGALES. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 21:00 h.: TERGO + HELL MINDS. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).
- 21:30 h.: CADENA SER presenta LOS40 PILAR POP con NIL MOLINER, RUSLANA, NAIARA, PAUL THIN, SAMURAI, WALLS y DEPOL. Presentando y pinchando Dani Moreno. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. BUEN CASTIGO (TRIBUTO A FITO con la participación de Javier Alzola, saxofonista oficial de Fito & FItipaldis). Parque de San Pablo.
- 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: ALMA DE ARAGÓN (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 23:00 h.:MANOLON Dj. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 23:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ROSCADEROS Y DESENCAJONAMIENTO. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 00:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA.DH CON DJ EMBID. Parque de San Pablo.
- 01:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto con: JUAN MAGÁN. Recinto Ferial de Valdespartera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento