Regresa Viral Night, la fiesta para los jóvenes en Zaragoza

La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza se convierte en el punto de encuentro para los jóvenes de Zaragoza este sábado 11 de octubre con una nueva edición de la Fiesta Viral Light desde las 19.00 horas hasta la medianoche. Tras la gran acogida del año pasado, regresa en esta ocasión con más actividades para tratar de consolidarse como una de las citas imprescindibles durante las Fiestas del Pilar. El objetivo de este evento es que las personas de entre 14 y 17 años cuenten con una alternativa de ocio saludable que sea atractiva para ellos, con música y actividades adaptadas a sus gustos.

Para esta nueva edición, los encaragados de hacer vibrar al público serás tres DJs aragoneses: Aaron MVP, Patricia Nine (antes conocida como Patiwi) y Álex Melero, que además este año también están como residentes en Espacio Zity. Su música inundará la sala Multiusos con una mezcla de estilos y géneros que no dejarán para nada indiferentes a los asistentes.

Los asistentes podrán disfrutar de una barra de refrescos sin alcohol y diversas actividades como retos, maquillaje o dinamizaciones para conocer a gente nueva. Todavía quedan entradas disponibles para el evento que se pueden conseguir de forma física en el Auditorio o de manera digital en la web de Ibercaja a un precio de 5 euros.

Su primera edición congregó a casi 1.000 asistentes y este año promete seguir aumentando ese número para seguir estableciéndose dentro del programa de las Fiestas del Pilar como una alternativa segura para los más jóvenes.