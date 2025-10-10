El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Pepe Rodríguez de Masterchef: "Gran trabajo que hacéis"

Zaragoza se ha convertido en los últimos años en una auténtica joya gastronómica que ha logrado enamorar a algunos de los mejores chefs de España. La capital aragonesa también compite por ser un referente del turismo gastronómico con El Tubo como principal referente para visitantes y vecinos. Sin embargo, los buenos restaurantes se expanden a lo largo de toda la ciudad desde el Centro hasta barrios como San José o Arrabal con establecimientos con estrella Michelin.

Abrir un negocio hostelero es complicado. Mantener una clientela fiel y poder atraer a cada vez más comensales hasta tu restaurante está al alcance de unos pocos. Por lo tanto, cumplir 10 años en un mundo tan complicado como la hostelería es algo digno de admiración. Uno de los restaurantes más populares de Zaragoza que está celebrando una década de vida es la Taberna El Sardi, situada en la calle Dato en el centro.

"Gracias a todos los que nos habéis visitado en estos 10 años. 10 años de trabajo, 10 años en los cuales hemos vivido momentos únicos, inolvidables. Momentos que no volverán y otros muchos que están por llegar", escribió el restaurante en su perfil en redes sociales para celebrar diez años de vida tras abrir sus puertas el 7 de octubre de 2015.

La calidad gastronómica de El Sardi es indudable y hasta este restaurante del centro de Zaragoza han acudido referentes de la cocina como Alberto Chicote o Pepe Rodríguez, juez de Masterchef. Además de chefs, El Sardi también ha logrado atraer a figuras políticas como Esperanza Aguirre, Jorge Azcón, Natalia Chueca. incluso al torero Juan José Padilla o exfutbolistas como Míchel o Pardeza.

"Gran trabajo que hacéis"

Uno de los personajes público que más encantado salió de El Sardi es sin duda Pepe Rodríguez, que ha mandado un cariñoso mensaje a través de redes sociales felicitando al restaurante por su décimo aniversario. "Hola a todo el equipo del Sardi, enhorabuena por los diez años y espero que haya cien más por el gran trabajo que hacéis. Os quiero y que lo paséis de maravilla. Muchas felicidades a todos", afirmó uno de los jueces de Masterchef junto a Samantha y Jordi Cruz.

El Sardi no tardó en dar respuesta a la felicitación de Pepe Rodríguez. "Desde las tierras de Illescas en Toledo nos mandan felicitación por nuestros 10 años. Gracias AMIGO Pepe, como siempre un grande de la gastronomía y un grande como persona. Nos vemos pronto en tu casa".